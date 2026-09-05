Veliki požar kod Perkovića i dalje aktivan: Izgorjelo 70 hektara, jutros ponovno angažirani kanaderi

Požar koji je jučer poslijepodne izbio na otvorenom prostoru na području Slivna kod Perkovića i dalje je aktivan, izvijestila je jutros Hrvatska vatrogasna zajednica. Situacija na požarištu ipak je bolja, a vatrogasci nastavljaju s gašenjem i sanacijom.

Dojava o požaru stigla je u petak u 16.55 sati. Vatra je zahvatila travu, nisko raslinje i borovu šumu, a opožarena površina procijenjena je na 70 hektara.

U gašenju je sudjelovalo ukupno 55 vatrogasaca s 20 vozila iz IVP-a Šibenik, JVP-a Šibenik, Vatrogasne zajednice Šibensko-kninske županije te DVD-ova Grebaštica, Šibenik, Zablaće, Unešić, Rogoznica, Brodarica-Krapanj, Zaton, Perković, Bilice i Kaštela. Na terenu je bio i protupožarni vlak Robel.

Šest protupožarnih zrakoplova gasilo vatru

Vatrogascima na zemlji tijekom jučerašnjeg dana pomagalo je čak šest protupožarnih zrakoplova – četiri Canadaira CL-415 i dva Air Tractora AT-802 FireBoss.

– Požar je i dalje aktivan, ali je situacija bolja. Jutros su na požarištu angažirana dva protupožarna zrakoplova CL-415, a vatrogasci aktivno rade na gašenju i sanaciji požarišta – rekao je glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković.

Gorjelo i kod Hrvaca

Vatrogasci Splitsko-dalmatinske županije jučer su intervenirali i na požaru otvorenog prostora na području Gornjeg Bitelića – Mali Maglaj. Izgorjelo je oko 30 hektara trave i niskog raslinja.

U gašenju je sudjelovalo šest vatrogasaca DVD-a Hrvace s jednim vozilom. Zbog teško pristupačnog terena u pomoć im je upućen i jedan Canadair CL-415. Požar je lokaliziran u 19.15 sati.

Vatrogasci u Istri tijekom noći nastavili su dežurati i sanirati požarište na području Šumbera u općini Sveta Nedelja, gdje je požar izbio još 3. rujna poslijepodne.

Vatrogasci upozoravaju građane

Iz Hrvatske vatrogasne zajednice upozoravaju da vremenski uvjeti pogoduju izbijanju požara raslinja te pozivaju građane na poseban oprez. Podsjećaju i da je zabranjeno paljenje vatre u prirodi.

Posebno apeliraju na građane i turiste da se zbog snimanja i fotografiranja ne približavaju požarištima jer time ugrožavaju sebe, ali i otežavaju rad vatrogasaca i drugih hitnih službi.

U slučaju požara potrebno je odmah nazvati vatrogasce na broj 193.