VELIKI POŽAR KOD MARIJE BISTRICE Gori štala puna sijena, strahuje se za životinje

U mjestu Hum Bistrički, na području općine Marija Bistrica, u petak navečer izbio je požar gospodarskog objekta. Na terenu je u tijeku gašenje požara, a zasad nema službenih informacija o mogućim ozlijeđenima ni razmjerima štete.

Kako je potvrdila krapinsko-zagorska policija, dojava o požaru na adresi Hum Bistrički 127 zaprimljena je u 20:50 sati.

U objektu se navodno nalaze i životinje

Prema neslužbenim informacijama, vatra je zahvatila drvenu štalu u kojoj se nalazi sijeno, ali navodno i životinje.

Zasad nije poznato jesu li životinje uspjele biti izvučene iz objekta niti koliko je požar zahvatio gospodarsko zdanje.

Policija najavila očevid

Iz policije su izvijestili da je gašenje požara još uvijek u tijeku te da će nakon završetka intervencije uslijediti očevid.

Tek nakon očevida trebalo bi biti poznato što je uzrokovalo požar i kolika je materijalna šteta.

Više informacija očekuje se nakon završetka intervencije.