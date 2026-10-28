Veliki požar kod Dubrovnika! Vatra se ubrzano širi zbog vjetra, na terenu brojne vatrogasne snage

Na području Pobrežja kod Dubrovnika večeras je izbio šumski požar koji se, prema informacijama vatrogasaca, ubrzano širi uslijed vjetra. Na teren su upućene brojne vatrogasne snage koje pokušavaju staviti vatru pod nadzor.

Javna vatrogasna postrojba Dubrovački vatrogasci dojavu o požaru zaprimila je večeras u 20:02 sati. Prema prvim informacijama, požar je zahvatio šumsko područje Pobrežja, a dodatne poteškoće vatrogascima stvara vjetar koji pogoduje brzom širenju plamena. U gašenju požara sudjeluju pripadnici Intervencijske vatrogasne postrojbe Dubrovnik (IVP), Javne vatrogasne postrojbe Dubrovački vatrogasci te dobrovoljnih vatrogasnih društava Orašac, Osojnik i Zaton.

Vjetar otežava gašenje

Zbog vjetra koji ubrzava širenje požara situacija na terenu zahtijeva angažman više vatrogasnih postrojbi.

Za sada nema službenih informacija o veličini opožarene površine, eventualnoj ugroženosti stambenih objekata ni mogućim ozlijeđenim osobama. Vatrogasci su i dalje na terenu, a više informacija o razmjerima požara očekuje se tijekom večeri.