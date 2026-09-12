Veliki požar i dalje aktivan na Braču: Vatra se širi prema jugu, evo kakvo je stanje

Požar na otoku Braču i dalje je aktivan, a uvjeti na terenu iznimno su zahtjevni. Prema najnovijim informacijama Hrvatske vatrogasne zajednice, bura širi vatru prema južnoj strani otoka, na području koje je teško pristupačno i obraslo gustim raslinjem.

Gašenje dodatno otežava činjenica da se požar nalazi podalje od prometnica, zbog čega vatrogasci teže pristupaju pojedinim dijelovima požarišta.

Unatoč zahtjevnoj situaciji, vatrogasci aktivno rade na zaustavljanju širenja požara. Naselja zasad nisu izravno ugrožena, kažu iz HVZ-a, no zbog opreza su vozila i vatrogasne posade preventivno raspoređeni u blizini objekata kako bi mogli brzo reagirati u slučaju promjene situacije.

Iz Hrvatske vatrogasne zajednice pozivaju građane i goste na dodatan oprez. Posebno upozoravaju da se ne koriste prometnice u blizini požara te da se građani ne približavaju požarištu radi fotografiranja i snimanja.

Takvo ponašanje, upozoravaju vatrogasci, može dodatno otežati pristup i djelovanje interventnih ekipa.

Ako se nađete u blizini požara, potrebno je postupati prema uputama vatrogasaca i drugih nadležnih službi.

Situacija na Braču i dalje se prati, a vatrogasne snage ostaju angažirane na terenu.