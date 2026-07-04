Veliki požar bukti na Hvaru: Vidi se iz Splita i s Korčule

Nešto prije 18 sati, u pomoć su stigla još dva kanadera. Buktinja se može vidjeti i s otoka Korčule, ali i iz Splita, što svjedoči o razmjerima požara. Na terenu je 40 vatrogasaca s 11 vozila DVD-a Hvar, Jelsa, Stari Grad i dislokacija Jelsa. Na požarište su upućena 4 protupožarna zrakoplova CL-415

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Požar niskog raslinja u poslijepodnevnim satima izbio je na otoku Hvaru, na području između Jagodne i Ivan Dolca.

Na teren su odmah upućene vatrogasne snage, a u gašenju sudjeluju pripadnici DVD-a Hvar, DVD-a Jelsa i DVD-a Stari Grad.

Zbog zahtjevnosti požarišta u pomoć iz zraka upućena su i dva protupožarna zrakoplova koja pomažu vatrogascima u obuzdavanju vatre.

Vatrogasci su i dalje na terenu, a više informacija o razmjerima požara i eventualnoj ugroženosti objekata bit će poznato nakon što se požarište stavi pod nadzor.