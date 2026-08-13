Veliki požar buknuo kod Pučišća, vatrogasci se cijelu noć bore s vatrom! Zatražena pomoć iz zraka

Veliki požar izbio je tijekom noći na području Pučišća na otoku Braču. Vatra je zahvatila travu, nisko raslinje i šumu na teško pristupačnom terenu, a u gašenju sudjeluju deseci vatrogasaca te četiri kanadera.

Županijski vatrogasni operativni centar Splitsko-dalmatinske županije dojavu o požaru zaprimio je u četvrtak, 13. kolovoza, u 2:30 sati.

Prema zasad dostupnim informacijama, opožarena površina još nije procijenjena. Požar se, potpomognut jakim vjetrom, brzo širio, no vatrogasci su uspjeli spriječiti da vatra ugrozi kuće.

Na intervenciji je angažirano 65 vatrogasaca s 20 vatrogasnih vozila s operativnog područja Brača i Intervencijske vatrogasne postrojbe Split. U gašenju iz zraka sudjeluju i četiri protupožarna zrakoplova Canadair CL-415.

Na Brač je iz ostatka Splitsko-dalmatinske županije upućena i dodatna pomoć od 47 vatrogasaca s deset vozila.

Glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković potvrdio je da je situaciju na požarištu dodatno otežavao snažan vjetar. "Požar se brzo proširio potpomognut jakim vjetrom. Vatrogasne snage na terenu su uspješno odbile požar od kuća. Od jutros su na požarištu i zračne snage, a stiže i ispomoć s kopna", rekao je Tucaković.

Gašenje požara se nastavlja, a vatrogasne snage ostaju raspoređene na terenu.