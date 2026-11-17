Nakon dugogodišnjeg propadanja i opsežne rekonstrukcije, hotel Marjan u Splitu približava se novom početku. Objekt koji je desetljećima bio jedan od prepoznatljivih simbola gradske Zapadne obale vraća se na turističku scenu pod imenom Grand Marjan Hotel Split, kao luksuzni hotel s pet zvjezdica u sustavu Maistra Hospitality Group.

Na službenim stranicama Maistre već je predstavljena ponuda hotela i aktiviran rezervacijski sustav. Prema ranijim najavama investitora, prvi gosti očekuju se početkom turističke sezone 2027. godine. Riječ je o jednom od najvećih hotelskih ulaganja u Splitu, a projekt će značajno promijeniti i turističku ponudu grada.

Čak 285 smještajnih jedinica s potpisom poznatog dizajnera

Obnovljeni Marjan imat će 285 smještajnih jedinica, odnosno 269 soba i 16 apartmana, kako se navodi na službenim stranicama hotela. Interijere potpisuje međunarodno priznati talijanski dizajner Piero Lissoni, dok je arhitektonski projekt povjeren zagrebačkom studiju 3LHD.

Obnova zadržava prepoznatljivu osnovnu siluetu hotela, ali donosi potpuno drukčiji standard smještaja. Dio soba nalazit će se u hotelskom tornju, s pogledom na more, marinu i grad, dok su u nižim dijelovima objekta planirane smještajne jedinice povezane s terasama i balkonima.

Novi Marjan posebno će ciljati goste više platežne moći, a njegova je ponuda osmišljena kao kombinacija luksuznog smještaja, vrhunske gastronomije i sadržaja dostupnih tijekom većeg dijela godine.

Bazeni na krovu, veliki wellness i kongresna dvorana

Hotel neće biti samo mjesto za noćenje. Projekt uključuje wellness i spa centar površine približno 1.700 četvornih metara u zatvorenom dijelu, s unutarnjim bazenom, saunama, prostorima za opuštanje i sadržajima za rekreaciju.

Na krovu nižeg dijela građevine planirana su još dva vanjska bazena, sunčališta i ugostiteljski sadržaji. Posebno se ističe restoran visoke gastronomije s pogledom na Split, dok će u prizemlju biti uređeni atriji i drugi javni prostori.

Važan dio projekta čini i kongresna dvorana kapaciteta do 500 sudionika, što bi trebalo pridonijeti razvoju poslovnog i kongresnog turizma. U podzemnom dijelu predviđena je garaža s 285 parkirališnih mjesta.

Otvara se oko 300 novih radnih mjesta

Osim turističke, rekonstrukcija Marjana ima i značajnu gospodarsku dimenziju. Prema najavama investitora, hotel bi trebao otvoriti približno 300 novih radnih mjesta, od hotelskog menadžmenta i recepcije do ugostiteljstva, održavanja, wellnessa i drugih uslužnih djelatnosti.

Projekt obuhvaća više od 40.000 četvornih metara bruto površine, a njegova izvedba posebno je zahtjevna zbog položaja u gusto izgrađenom dijelu grada. Obnovu provodi Adris grupa, dok će poslovanjem upravljati Maistra Hospitality Group.

Povratak nekadašnjeg splitskog simbola

Hotel Marjan desetljećima je bio nezaobilazan dio panorame Splita. Njegovo propadanje ostavilo je veliku prazninu na jednom od najvrjednijih gradskih prostora, a sada se ta lokacija ponovno priprema za turističku i gospodarsku funkciju.

Otvaranje rezervacijskog sustava predstavlja važan korak u pripremi poslovanja, ali samo po sebi još ne potvrđuje konačan datum otvorenja. Taj će datum ovisiti o dovršetku radova, opremanju objekta i organizacijskim pripremama za prihvat gostiju.

Ako se najavljeni planovi ostvare, sezona 2027. mogla bi označiti veliki povratak jednog od najpoznatijih splitskih hotela i početak novog poglavlja turističkog razvoja Zapadne obale.