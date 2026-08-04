Veliki povratak čeških i mađarskih turista u Hrvatsku!

Prema prvim i nepotpunim podacima sustava eVisitor, hrvatski turizam bilježi odlične rezultate s tržišta Češke, Mađarske i Italije. U srpnju, ali i na razini dosadašnjeg dijela godine, tj. prvih sedam mjeseci 2026., svjedočimo značajnom povratku gostiju iz navedenih zemalja. Pritom raduje činjenica da ovakav rast dolazi posebno s tržišta Češke, i to nakon nekoliko godina pada turističkog prometa iz te zemlje, dok je Italija unazad nekoliko godina bilježila stagnaciju turističkog prometa.

U odnosu na isto razdoblje prošle godine, u srpnju je broj dolazaka čeških gostiju veći za 12 posto, a broj noćenja za 7 posto, dok je gledano u kumulativu od sedam mjeseci, s istog tržišta ostvaren rast od 5 posto u dolascima i noćenjima. Česi su tijekom godine najviše noćenja ostvarili u Istri, Splitsko-dalmatinskoj i Zadarskoj županiji, dok su, uzevši u obzir same destinacije, najviše boravili u Umagu, Poreču i Medulinu.

Pozitivni rezultati s mađarskog tržišta dodatno potvrđuju njegovu važnost za hrvatski turizam te nastavak stabilnog interesa mađarskih gostiju za putovanja u našu zemlju. U srpnju bilježimo rast od 8 posto u dolascima i 7 posto u noćenjima mađarskih turista u odnosu na lani, dok je od siječnja do srpnja 2026. ostvaren rast od 7 posto u dolascima i noćenjima. U prvim sedam mjeseci ove godine, najveći broj mađarskih gostiju boravio je na Kvarneru, u Istri te u Zadarskoj županiji.

Posebno veseli povratak trenda dolazaka talijanskih gostiju od početka godine, pri čemu rezultati za prvih sedam mjeseci bilježe rast od 2 posto u dolascima i u noćenjima, u odnosu na isto razdoblje prošle godine. Tijekom srpnja s talijanskog je tržišta ostvaren rast dolazaka od 1 posto. Očekuje se da će se pozitivan trend dodatno potvrditi tijekom kolovoza, kada tradicionalno traje Ferragosto, razdoblje u kojem talijanski gosti ostvaruju najveći broj svojih ljetnih putovanja. Dodajmo kako su Talijani ove godine Hrvatsku rado birali tijekom predsezone za kraća vikend putovanja, pri čemu su ih posebno privlačile destinacije u Istri i na Kvarneru.

Napomena: Budući da je riječ o preliminarnim podacima sustava eVisitor, konačni službeni turistički rezultati za srpanj i prvih sedam mjeseci 2026. godine bit će objavljeni nakon što se evidentiraju svi naknadni unosi i finalizira obrada podataka.