Veliki potres u Dinamu nakon šokantnog poraza: Mario Kovačević odlazi, poznato tko bi trebao preuzeti Modre

Dinamo bi uskoro mogao dobiti novog trenera. Nakon neočekivanog prvenstvenog poraza od Rudeša rezultatom 1:0, čini se da je strpljenju čelnika zagrebačkog kluba došao kraj.

Kako doznaje Sport Klub, Mario Kovačević danas bi trebao i službeno napustiti trenersku klupu Modrih.

Prema informacijama novinara Denisa Draganovića, njegovo mjesto privremeno bi trebao zauzeti Jerko Leko, dosadašnji trener Dinamove B momčadi.

Bobanu je poraz od Rudeša bio kap koja je prelila čašu

Neočekivani neuspjeh protiv Rudeša navodno je bio presudan za odluku o promjeni trenera.

Kako piše Sport Klub, poraz je bio kap koja je prelila čašu strpljenja Zvonimira Bobana, koji više nije spreman čekati rezultatski preokret pod Kovačevićevim vodstvom.

Dinamo je tim porazom dodatno zakomplicirao svoju situaciju u domaćem prvenstvu, a Hajduk je nakon uvjerljive pobjede protiv Gorice povećao prednost na četiri boda, uz utakmicu više.

Leko bi trebao voditi Dinamo već u četvrtak

Prema istim informacijama, Jerko Leko neće imati mnogo vremena za pripremu jer bi momčad trebao preuzeti uoči važnog europskog izazova.

Dinamo u četvrtak od 21 sat gostuje kod Sunderlanda u susretu četvrtog kola Europske lige, a upravo bi ta utakmica trebala biti Lekin prvi nastup na klupi prve momčadi.

Leko dobro poznaje Dinamov sustav, s obzirom na to da je dosad vodio drugu momčad zagrebačkog kluba.

Njegovo imenovanje, ako bude potvrđeno, predstavljalo bi privremeno rješenje dok klub ne donese odluku o dugoročnom nasljedniku Marija Kovačevića.

Službena potvrda trenerske promjene zasad se očekuje, a Dinamo bi u europski ogled mogao ući s novim čovjekom na klupi.