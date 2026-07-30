Veliki poslovni uspjeh hrvatskog diva koji zapošljava gotovo 6 tisuća ljudi

Atlantic Grupa u prvom polugodištu 2026. ostvarila je normaliziranu neto dobit od 20,1 milijun eura, što je rast od 39,2 posto u odnosu na isto razdoblje prošle godine.

Prihod od prodaje dosegnuo je 618,8 milijuna eura, što predstavlja povećanje od 10,6 posto, dok je EBITDA iznosila 59,1 milijun eura, uz rast od 16,7 posto, izvijestili su iz kompanije.

Prvu polovicu godine obilježio je dvoznamenkasti rast prihoda i profitabilnosti na svim ključnim tržištima i u najvažnijim kategorijama, uz nastavak ulaganja u zaposlenike i poslovanje. Rast je ostvaren unatoč pritiscima visokih cijena sirovina, posebno sirove kave, piše Večernji list.

– Rast na ključnim tržištima potvrđuje kvalitetu naših brendova i potencijal za daljnji međunarodni razvoj. Posebno se ističe rast Argete u Njemačkoj i Austriji, što pokazuje prostor za daljnju internacionalizaciju brenda – istaknuo je predsjednik Uprave Atlantic Grupe Emil Tedeschi.

Dodao je kako kompanija nastavlja sa strateškim ulaganjima, među kojima su modernizacija punionice u Rogaškoj Slatini te ulaganje u waterdrop®, brzorastući brend u kategoriji mikrodrinka.

Kategorija kave, predvođena brendovima Grand Kafa i Barcaffè, i dalje ostaje jedan od ključnih stupova poslovanja i budućeg rasta Atlantic Grupe, piše Večernji list.

Na temelju ostvarenih rezultata kompanija je povećala očekivanja za 2026. godinu te sada očekuje prihod od oko 1,3 milijarde eura.

U strukturi ukupne prodaje i dalje dominiraju vlastiti brendovi, koji čine 63,7 posto prihoda, dok principalski brendovi sudjeluju s 26,9 posto, a ljekarničko poslovanje s 9,4 posto.