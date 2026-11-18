Hrvatske ceste raspisale su veliki natječaj za redovito održavanje i zaštitu državnih cesta, ukupne procijenjene vrijednosti gotovo 435 milijuna eura bez PDV-a. Značajan dio odnosi se upravo na Dalmaciju, odnosno na Splitsko-dalmatinsku, Šibensko-kninsku i Dubrovačko-neretvansku županiju, za koje je predviđena zasebna grupa vrijedna gotovo 90 milijuna eura. Natječaj obuhvaća četverogodišnje razdoblje, a rok za dostavu ponuda je 21. prosinca 2026. godine.

Prema službenoj objavi u europskom sustavu javne nabave TED, Hrvatske ceste pokrenule su otvoreni postupak javne nabave pod nazivom „Redovito održavanje i zaštita državnih cesta za grupe 1. do 6. za razdoblje od četiri godine”.

Ukupna procijenjena vrijednost nabave iznosi 434.558.450 eura bez PDV-a, a radovi su podijeljeni u šest teritorijalnih grupa koje obuhvaćaju različite dijelove Hrvatske.

Posebno se ističe grupa koja obuhvaća tri dalmatinske županije, čija procijenjena vrijednost iznosi čak 89.770.700 eura.

Gotovo 90 milijuna eura za tri dalmatinske županije

Šesta grupa natječaja odnosi se na područje Splitsko-dalmatinske, Šibensko-kninske i Dubrovačko-neretvanske županije.

Za redovito održavanje i zaštitu državnih cesta na tom području procijenjena je vrijednost od 89,77 milijuna eura bez PDV-a za razdoblje od četiri godine.

Riječ je o zajedničkom iznosu za sve tri županije, a ne o zasebnom iznosu za svaku od njih.

Prema vrijednosti pojedinih grupa, upravo ova dalmatinska grupa druga je najveća u cijelom natječaju, odmah nakon grupe koja obuhvaća Zagreb i dio središnje Hrvatske.

Održavanje državnih cesta posebno je važno za Dalmaciju, gdje prometnice povezuju obalna mjesta, dalmatinsko zaleđe, gradove i turistička odredišta, a tijekom ljetnih mjeseci bilježe dodatno prometno opterećenje.

I Zadar obuhvaćen natječajem, ali u drugoj grupi

Zadarska županija također je uključena u veliki natječaj Hrvatskih cesta, no nalazi se u petoj grupi, zajedno s Ličko-senjskom županijom.

Procijenjena vrijednost te grupe iznosi 61.289.000 eura bez PDV-a.

To znači da dvije grupe koje uključuju četiri dalmatinske županije zajedno vrijede nešto više od 151 milijun eura.

Ipak, važno je naglasiti da taj iznos nije namijenjen isključivo Dalmaciji jer peta grupa, uz Zadarsku, obuhvaća i Ličko-senjsku županiju.

Natječaj ne donosi zasebnu financijsku raspodjelu po pojedinim županijama.

Što obuhvaća veliki natječaj Hrvatskih cesta?

Predmet nabave je redovito održavanje i zaštita državnih cesta tijekom četverogodišnjeg razdoblja.

Riječ je o poslovima kojima se osigurava funkcionalnost, sigurnost i prohodnost postojeće mreže državnih cesta.

Redovito održavanje cesta u pravilu uključuje saniranje oštećenja kolnika, održavanje prometne signalizacije i cestovne opreme, čišćenje odvodnih sustava, održavanje cestovnog pojasa te druge radove potrebne za sigurno odvijanje prometa.

Međutim, konkretan opseg, količine i tehnički uvjeti pojedinih radova određuju se dokumentacijom o nabavi i ugovorima koji će se sklapati.

Važno je istaknuti da se ovaj natječaj odnosi na održavanje postojećih državnih cesta, a ne na izgradnju novih autocesta ili velikih prometnih projekata.

Ugovori na četiri godine, cijena nije jedini kriterij

Prema objavljenim podacima, Hrvatske ceste planiraju sklapanje okvirnih sporazuma na razdoblje od 48 mjeseci.

Na temelju tih sporazuma moći će se sklapati pojedinačni ugovori za izvođenje radova.

Prilikom odabira najpovoljnije ponude neće se gledati isključivo cijena.

Cijena ponude nosi 70 posto bodova, dok se preostalih 30 posto odnosi na iskustvo tehničkih stručnjaka.

Takvim kriterijima naručitelj, uz financijsku ponudu, vrednuje i stručne kapacitete potrebne za obavljanje poslova održavanja državnih cesta.

Ponude se zaprimaju do 21. prosinca

Rok za dostavu ponuda je 21. prosinca 2026. godine do 12 sati, kada je predviđeno i njihovo javno otvaranje.

Postupak se provodi kao otvoreni postupak javne nabave, a zainteresirani gospodarski subjekti mogu dostaviti ponude sukladno uvjetima natječajne dokumentacije.

Objavljena vrijednost predstavlja procjenu nabave, što znači da konačni ugovoreni iznosi mogu biti drukčiji nakon provedbe postupka.

Za Dalmaciju je posebno značajno što je za područje triju južnih županija predviđena jedna od financijski najvećih grupa natječaja.

Gotovo 90 milijuna eura procijenjene vrijednosti za održavanje državnih cesta na području Splitsko-dalmatinske, Šibensko-kninske i Dubrovačko-neretvanske županije pokazuje razmjere poslova koji se planiraju tijekom iduće četiri godine. Koliko će iznositi konačni ugovori i tko će održavati dalmatinske prometnice, bit će poznato nakon provedbe postupka javne nabave.