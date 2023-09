VELIKI POPUSTI SPREMNI SU ZA VAS! Ispratite ljeto uz Žutu srijedu

Nova školska godina je počela, a to znači samo jedno: ljeto se polako, ali sigurno bliži svome kraju. Novo poglavlje koje je pred nama donosi i nove izazove, stoga je bolje da ih dočekate spremni. A prilika da se za njih pripremite stiže već danas. Naime, u City Centeru one na rasporedu je Žuta srijeda koja donosi odlične popuste i pogodnosti u vaše omiljene trgovine. Napravite popis svega što je potrebno vama i vašim najdražima i zaputite se u shopping avanturu. A ujedno, ne propustite i Back to City popuste i poklone - baš svaka kupnja iznad 20 eura će u periodu do 9. rujna biti nagrađena:

za potrošenih 20 eura, na poklon se dobiva Citylada

za potrošenih 40 eura, na poklon se dobiva City platnena torba

za potrošenih 70 eura, na poklon se dobivaju City čarape

za potrošenih 150 eura, na poklon se dobiva voucher za Cineplexx kinoulaznicu i kokice

Svratite u City Center one, pripremite se za nove izazove i ne zaboravite preuzeti svoj poklon. Vidimo se!