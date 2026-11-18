Nakon godina neizvjesnosti oko budućnosti Spaladium Arene, jednog od najprepoznatljivijih, ali i najproblematičnijih sportskih objekata u Splitu, napravljen je konkretan korak prema njezinoj obnovi. Grad Split otvorio je u utorak, 17. studenoga, ponude za hitnu sanaciju krova kompleksa, a zanimanje izvođača pokazalo se znatnim. Pristiglo je čak deset ponuda, među kojima postoje velike razlike u cijeni, što bi u konačnici moglo utjecati na iznos koji će Grad morati izdvojiti za ovaj zahvat.

Procijenjena vrijednost nabave iznosila je 935.000 eura bez PDV-a, dok je najnižu ponudu dostavila tvrtka Struja građenje iz Omiša, koja je za izvođenje radova ponudila 575.622 eura. Riječ je o iznosu koji je približno 38,4 posto niži od procjene, odnosno za gotovo 360 tisuća eura manji od planirane vrijednosti nabave. Na drugom kraju nalazi se ponuda osječke tvrtke Izo-građenje konzalting, vrijedna približno 1,61 milijun eura, što pokazuje koliko su različite procjene troškova izvođenja ovog tehnički zahtjevnog zahvata.

Kiša već prodire u unutrašnjost kompleksa

Sanacija krova nije samo pitanje izgleda objekta, nego i sprječavanja njegova daljnjeg propadanja. Prema projektu hitne sanacije izrađenom u rujnu, na pojedinim dijelovima kompleksa već su evidentirani prodori oborinske vode, osobito na krovovima male dvorane i trafostanice. Tragovi vlage i oštećenja vidljivi su i u sportskim prostorima koji se nalaze ispod prohodnog krova uz malu dvoranu, zbog čega je potrebno obnoviti hidroizolacijske slojeve i spriječiti nastanak dodatne štete.

Najveći dio zahvata odnosi se na krov velike dvorane, površine približno 7.930 četvornih metara, na kojem se nalazi PVC hidroizolacijska membrana stara oko 15 godina. Projekt predviđa postavljanje nove membrane preko postojeće, bez bušenja krovnih panela, a odabrani materijal mora odgovarati specifičnim uvjetima splitskog podneblja, uključujući snažno sunčevo zračenje, buru i morsku posolicu. Na maloj dvorani i trafostanici, ukupne površine 1.735 četvornih metara, predviđena je zamjena dotrajalih izolacijskih slojeva, dok će se dodatnih 810 četvornih metara prohodnog krova zaštititi odgovarajućim premazom.

Najniža cijena ne znači automatski i pobjedu

Iako je najjeftinija ponuda znatno niža od procijenjene vrijednosti, to još ne znači da će upravo omiška tvrtka dobiti posao. Grad Split mora provesti pregled i ocjenu svih zaprimljenih ponuda, provjeriti njihovu valjanost i utvrditi ispunjavaju li ponuđači uvjete propisane dokumentacijom javne nabave. Cijena donosi najviše 90 bodova, dok se preostalih deset odnosi na ponuđeni jamstveni rok, zbog čega će konačna odluka ovisiti o ukupnom vrednovanju ponuda.

Prema dosad objavljenim informacijama, sedam zaprimljenih ponuda niže je od procijenjene vrijednosti, a tri su više. Među zainteresiranim izvođačima nalaze se i tvrtke Deltron, Jukić Dam, Palir, MAR, Reliance, Gefyra, Kardia i Funda. Predviđeno trajanje radova iznosi tri mjeseca od uvođenja odabranog izvođača u posao, ali početak radova još nije određen jer postupak javne nabave nije završen.

Hoće li ovo otvoriti put potpunoj obnovi Arene?

Obnova krova važan je preduvjet za daljnje zahvate, no sama po sebi ne znači da će Spaladium Arena uskoro ponovno otvoriti vrata sportašima, izvođačima i publici. Kompleks zahtijeva širi program sanacije i ponovnog osposobljavanja, a Grad će morati riješiti i pitanje njegova dugoročnog upravljanja te financijske održivosti. Zbog toga je sada najvažnije da se, nakon izbora izvođača, utvrdi konkretan raspored radova i sljedećih koraka potrebnih za vraćanje Arene u funkciju.

Za Split bi uspješno dovršena sanacija predstavljala važan pomak u rješavanju dugogodišnjeg problema jednog od najvećih gradskih sportskih prostora. Ipak, između sanacije krova i ponovnog održavanja velikih utakmica, koncerata i drugih događanja još stoji niz tehničkih, organizacijskih i financijskih izazova. Prvi sljedeći korak bit će odluka o odabiru izvođača, nakon koje će biti jasnije kada radnici doista mogu započeti obnovu.