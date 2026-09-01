VELIKI PLANOVI ZA SPLIT Šuta otkrio što se sprema po kvartovima: "Ovo nisu prazna obećanja"

Splitski gradonačelnik Tomislav Šuta prilikom predaje kandidacijskih lista za izbore za gradske kotareve i mjesne odbore poručio je kako HDZ na izbore izlazi u svih 34 kotara i mjesna odbora. Istaknuo je kako očekuje dobar rezultat, a velik dio izjave posvetio je dosadašnjoj suradnji gradske vlasti s kotarevima te projektima koji su pokrenuti ili su u pripremi.

"Prijavili smo se u 34 kotara i mjesna odbora. Dakle, u svim gradskim kotarima i mjesnim odborima Hrvatska demokratska zajednica izašla je sa svojim kandidatima. Pokazali smo da smo najozbiljnija organizacija, organizacija koja u svakom gradskom kotaru i mjesnom odboru nudi ono što je najbolje za građane", kazao je Šuta.

Naglasio je kako je tijekom prve godine mandata obišao svaki gradski kotar i mjesni odbor najmanje jednom, a neke i više puta. Upravo neposrednu komunikaciju s ljudima na terenu smatra važnom za rješavanje svakodnevnih komunalnih problema.

"Cilj nam je rješavati manje komunalne zahvate, one koji su bitni za svakodnevni život građana, kako bi se život u gradskim kotarima i mjesnim odborima normalno odvijao. Ovo su kvalitetni ljudi, ljudi koji su se već dokazali svojim radom i koji će pokazati što namjeravaju napraviti u suradnji s Gradom Splitom", poručio je.

Od parkinga i stanovanja do cesta i kanalizacije

Šuta je potom nabrojao niz projekata za koje tvrdi da pokazuju smjer aktualne gradske vlasti. Među prioritetima je izdvojio nova parkirališna i garažna mjesta, priuštivo stanovanje te rješavanje komunalne infrastrukture.

Posebno se osvrnuo na dovršetak vodovodne i kanalizacijske mreže, spomenuvši Mejaše te područje Stobreča koje graniči s Pazdigradom.

Govorio je i o prometnoj infrastrukturi te izdvojio Zagorski put, Zajčevu, Put Glavičina i Vukovarsku ulicu. Poručio je kako se takvi projekti moraju provoditi u suradnji Grada i gradskih kotareva.

"To su sve jako bitne stvari za normalno funkcioniranje naših građana. Najveća i povijesna ulaganja u održavanje cestovne infrastrukture mogu se vidjeti kroz proračun. Nisu to bila prazna obećanja, nego nešto što se stvarno izvršava", kazao je.

Najavio daljnje uređenje centra i obalnog pojasa

Gradonačelnik se dotaknuo i uređenja javnih površina. Kao primjer naveo je Đardin, za koji je kazao da je ranije bio zapušten, a najavio je nastavak zahvata u samom centru grada.

Među projektima koje je izdvojio su Hrvojeva ulica i Ulica kralja Tomislava, kao i daljnje uređenje obalnog pojasa. Spomenuo je i Bačvice, gdje su za 2027. godinu najavljeni radovi.

Šuta je najavio i nastavak modernizacije javnog gradskog prijevoza. Cilj je, kazao je, kroz sustave Park&Ride i Park&Walk smanjiti broj automobila koji ulaze u središte grada.

Najavio je i model kojim bi se unutar gradskih kotareva manjim vozilima omogućio prijevoz starijih osoba i drugih građana kojima je potreban lakši pristup autobusnim stanicama.

„Povećali smo sredstva kotarevima za oko 40 posto“

Kao jedan od pokazatelja odnosa aktualne gradske vlasti prema kotarevima Šuta je izdvojio povećanje decentraliziranih sredstava za oko 40 posto.

"To je omogućilo da se realizira puno stvari, od obnove sportskih sadržaja do sportske infrastrukture", rekao je.

Spomenuo je i konkretne probleme prijevoza školaraca. Prema njegovim riječima, učenicima s područja Žnjana i Pazdigrada koji nastavu pohađaju u Osnovnoj školi Pazdigrad bit će omogućen organizirani prijevoz, dok se sličan model priprema za Sirobuju i Osnovnu školu Kamen-Šine.

Na kraju je aktualnu gradsku vlast usporedio s prethodnom, ustvrdivši da su upravo kroz veća izdvajanja i intenzivniju suradnju s kotarevima pokazali koliko im je važna ta razina upravljanja gradom.

"Ovo samo pokazuje koliko imamo sluha prema gradskim kotarevima, pa i prema najmanjim zahvatima i problemima koji su važni za svakodnevni život naših građana", zaključio je Šuta.