Splitsko-dalmatinska županija pokrenula je postupak dodjele koncesije na pomorskom dobru za luku nautičkog turizma – marinu Agana, smještenu u zaljevu Marina, nedaleko od Trogira. Riječ je o postupku koji zaslužuje posebnu pozornost zbog položaja marine, planiranog gospodarskog korištenja prostora i pitanja kako će se budući razvoj nautičkog turizma uskladiti s potrebama stanovnika.

Dokumentacija je objavljena 3. studenoga 2026. godine, a predmet postupka službeno je opisan kao koncesija na pomorskom dobru u svrhu izgradnje i gospodarskog korištenja luke posebne namjene – luke nautičkog turizma marine Agana, na dijelu katastarske općine Marina, u istoimenom zaljevu. Već sam popis objavljenih priloga pokazuje da se radi o postupku koji uključuje prostorne, građevinske, pomorske i pravne aspekte korištenja obalnog područja.

Objavljena lokacijska dozvola, arhitektonski projekt i prikazi zahvata

Među dokumentima koje je objavila Županija nalaze se dokumentacija za nadmetanje, lokacijska dozvola, arhitektonski projekt, prikazi koncesijskog obuhvata i rješenje o utvrđivanju lučkog područja. Dostupna su i očitovanja nadležnih institucija, uključujući dokumente povezane s lučkom kapetanijom, konzervatorskom zaštitom i drugim tijelima koja sudjeluju u postupcima vezanima uz pomorsko dobro.

Za javnost bi posebno zanimljiv mogao biti arhitektonski projekt, jer se iz projektne dokumentacije može detaljnije sagledati planirana organizacija prostora. Kod ovakvih zahvata nije važno samo koliko će marina imati vezova, nego i kako će se urediti pristup, prometovanje, obalni pojas te odnos različitih korisnika prostora.

Što će marina značiti za stanovnike Marine?

Razvoj nautičkog turizma može otvoriti gospodarske mogućnosti, povećati potrebu za različitim uslugama i potaknuti lokalno poduzetništvo. Međutim, svaki značajniji zahvat u obalnom prostoru otvara i pitanja dostupnosti mora, opterećenja prometne infrastrukture, organizacije komunalnih usluga i očuvanja prostora koji koriste mještani.

Posebno je važno razlikovati gospodarsko korištenje pomorskog dobra od njegova potpunog zatvaranja za ostale korisnike. Sama činjenica da se dodjeljuje koncesija ne znači automatski da će cijela obala postati nedostupna javnosti. Koji dijelovi prostora imaju posebne režime korištenja mora se utvrditi iz dokumentacije i budućih koncesijskih uvjeta.

Koliko će se ulagati i koliko će trajati koncesija?

Jedno od ključnih pitanja jest koliki je planirani opseg ulaganja, koliko će trajati koncesija i kakve će obveze budući koncesionar preuzeti. Za objektivnu procjenu značenja cijelog projekta potrebno je utvrditi i površinu pomorskog dobra obuhvaćenog koncesijom, kapacitet luke te financijske uvjete gospodarskog korištenja.

U osnovnoj objavi nisu jasno izdvojeni svi ti pokazatelji, stoga ih ne bi bilo korektno predstavljati bez analize pripadajuće dokumentacije. Važno je naglasiti i da objava koncesijskog postupka ne znači da je koncesionar već odabran niti da su građevinski radovi započeli.

Pomorsko dobro jedno je od najvažnijih pitanja dalmatinskog razvoja

Slični projekti redovito izazivaju zanimanje javnosti jer se na obali susreću različiti interesi: razvoj turizma, gospodarsko ulaganje, javna uporaba prostora i očuvanje prirodnih vrijednosti. Upravo zato transparentna provedba koncesijskog postupka ima posebno značenje.

Za stanovnike Općine Marina najvažnije neće biti samo tko će dobiti pravo gospodarskog korištenja luke, nego i kakve će konkretne obveze preuzeti te što će se dugoročno promijeniti u njihovom zaljevu.

JESTE LI ZNALI? Koncesija na pomorskom dobru nije isto što i prodaja zemljišta ili mora. Pomorsko dobro ima poseban pravni status, a koncesijom se pod propisanim uvjetima daje pravo određenog gospodarskog korištenja na određeno vrijeme. Upravo zato sadržaj koncesijskog ugovora može biti presudan za razumijevanje prava i obveza budućeg korisnika.