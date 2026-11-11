Veliki pad zaposlenosti u Hrvatskoj: U samo mjesec dana gotovo 8.400 ljudi manje na popisu zaposlenih, jedna djelatnost posebno pogođena

U rujnu 2026. godine u Hrvatskoj je u obrtima i djelatnostima slobodnih profesija bilo zaposleno 231.810 osoba, što je 8.348 manje nego u kolovozu. Prema najnovijim podacima Državnog zavoda za statistiku (DZS), broj zaposlenih smanjen je za 3,5 posto, a posebno je izražen pad u djelatnostima smještaja te pripreme i usluživanja hrane.

Završetak glavnog dijela turističke sezone odrazio se i na broj zaposlenih u obrtima i djelatnostima slobodnih profesija. Prema podacima koje je DZS objavio u srijedu, 11. studenoga, u rujnu je evidentirano 231.810 zaposlenih, dok ih je mjesec ranije bilo 240.158.

Od ukupnog broja zaposlenih u rujnu, 97.428 bile su žene, a 134.382 muškarci. Broj zaposlenih žena u odnosu na kolovoz smanjen je za 4,1 posto.

Najveći pad u ugostiteljstvu i smještaju

Među djelatnostima najveći postotni pad zabilježen je u području smještaja te pripreme i usluživanja hrane, gdje je broj zaposlenih u odnosu na kolovoz smanjen za 14,9 posto.

Ukupno je pad zaposlenosti zabilježen u 13 područja djelatnosti, dok je u šest područja ostvaren rast. Najveći postotni porast, od 15,5 posto, zabilježen je u rudarstvu i vađenju, dok je najmanji rast, od 0,1 posto, ostvaren u telekomunikacijama, računalnom programiranju i povezanim informacijskim djelatnostima.

U djelatnostima opskrbe vodom, gospodarenja otpadom i sanacije okoliša broj zaposlenih ostao je nepromijenjen.

Pad zaposlenosti u 11 županija

Promatrajući podatke po županijama, broj zaposlenih smanjen je u njih 11, dok je u devet županija zabilježen rast. U Karlovačkoj županiji broj zaposlenih ostao je na razini iz kolovoza.

Najveći postotni pad zabilježen je u Ličko-senjskoj županiji, gdje je broj zaposlenih u obrtima i djelatnostima slobodnih profesija smanjen za čak 13,1 posto.

S druge strane, najveći rast zabilježen je u Koprivničko-križevačkoj županiji, i to za 0,7 posto.

Podaci DZS-a odnose se na zaposlene u obrtima i djelatnostima slobodnih profesija, uključujući vlasnike i zaposlenike prijavljene u evidencijama Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje. Ne predstavljaju ukupan broj zaposlenih u Hrvatskoj.