Veliki pad cijena na benzinskim postajama: Dizel od srijede jeftiniji čak 7 centi

Vlada Republike Hrvatske na današnjoj je telefonskoj sjednici donijela uredbe kojima se nastavlja regulirati cijena goriva.

Nove cijene vrijedit će od srijede, 2. rujna, do 7. rujna 2026. godine.

Vozače pritom očekuje pojeftinjenje većine goriva. Litra benzina stajat će 1,67 eura, što je povećanje od jednog centa. Dizel će pojeftiniti za sedam centi te će se prodavati po 1,79 eura po litri, dok će cijena plavog dizela pasti za čak 11 centi, na 1,21 euro po litri.

Nove cijene:

Benzin: 1,67 eura/l

Dizel: 1,79 eura/l

Plavi dizel: 1,21 euro/l

UNP za spremnike: 1,25 eura/kg

UNP za boce: 1,83 eura/kg

U odnosu na prethodno sedmodnevno razdoblje, premija za dizelsko gorivo povećana je za jedan cent po litri, dok su premije za ostale vrste goriva ostale na istoj razini. Nastavlja se i primjena mjere sniženja trošarina, uz iznimku dizela, za koji je trošarina povećana za dva centa po litri.

Vlada navodi da bi, bez njezinih mjera i uz potpuno slobodno formiranje maloprodajnih cijena, benzin stajao 1,82 eura, dizel 1,97 eura, a plavi dizel 1,30 eura po litri.

Na sjednici je Vlada donijela i odluku o upućivanju 500.000 eura žurne humanitarne pomoći stanovništvu Nepala pogođenom poplavama.