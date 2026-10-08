Veliki opoziv milijuna automobila: Jedan mali vijak mogao bi ugroziti živote vozača, provjerite je li i vaš automobil na popisu

Volkswagen grupa pokrenula je veliki opoziv gotovo četiri milijuna vozila zbog mogućeg problema s pričvrsnim vijkom u sustavu upravljanja. Oko 20 tisuća vozila moglo bi biti obuhvaćeno opozivom u Hrvatskoj.

Problem je u vijku koji pričvršćuje letvu volana. Zbog dugotrajne izloženosti vlazi i soli na cestama može doći do korozije, a u najgorem slučaju i do slabljenja vijka, što može utjecati na funkciju upravljanja vozilom. „To je jedan od vijaka letve volana. On drži letvu volana, tako da je bitan“, objašnjava automehaničar Zlatko Konjčić.

Rizik nije neposredan, već se može pojaviti tek nakon višegodišnje izloženosti nepovoljnim uvjetima. U dosadašnjim slučajevima nisu zabilježene ozljede povezane s ovim problemom. „Nema korozije na njemu. Ali s vremenom može erodirati“, kaže Konjčić za RTL Danas.

Zbog toga se vozila pozivaju na preventivni pregled, a prema potrebi i na zamjenu vijka.

Porsche Croatia, koja u Hrvatskoj zastupa Volkswagen, Audi, Škodu i Seat, poručuje da će vlasnici obuhvaćenih vozila biti izravno obaviješteni i pozvani u ovlaštene servise. „Zahvat traje približno 30 minuta i za kupce je u potpunosti besplatan“, navode iz Porsche Croatije.

Velik logistički posao

Iako je sam servisni zahvat jednostavan, problem predstavlja broj vozila koja treba pronaći i obavijestiti. Dio automobila u međuvremenu je promijenio vlasnike.

„Velik je broj vozila, treba obavijestiti vlasnike, a vozila su u međuvremenu mijenjala vlasnike. Po broju šasije vlasnici mogu najlakše provjeriti ulazi li njihov automobil u opoziv i potom se sami javiti za besplatni zahvat“, kaže Kristijan Tićak, glavni urednik časopisa Auto motor i sport za RTL Danas.

Veliki opoziv dolazi u osjetljivom trenutku za Volkswagen grupu, koja istodobno smanjuje troškove i pokušava se prilagoditi ubrzanoj elektrifikaciji automobilske industrije te sve snažnijoj konkurenciji kineskih proizvođača.

Tićak ističe da opozivi danas nisu rijetkost. „To su problemi koje imaju svi proizvođači. Opozivi su česti danas, pogotovo zato što je vrijeme razvoja automobila dosta skraćeno zbog sve žešće tržišne utakmice.“

Unatoč velikom broju vozila, Volkswagen naglašava da je riječ o preventivnoj servisnoj mjeri.

Za vlasnike obuhvaćenih modela najvažnije je provjeriti prema broju šasije je li njihovo vozilo obuhvaćeno opozivom te se, ako jest, odazvati pozivu ovlaštenog servisa.

Pregled i eventualna zamjena vijka za vlasnike su besplatni.