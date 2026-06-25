Veliki obrat uoči Gane? Iz reprezentacije procurili detalji o Dalićevu planu

Pobjeda protiv Paname dodatno je podignula ulog u skupini, a hrvatsku reprezentaciju sada očekuje zahtjevan ispit protiv Gane na Svjetskom prvenstvu. Iz tabora Vatrenih jasno je da će biti određenih promjena, no one se, prema informacijama iz mjesta gdje je smještena hrvatska reprezentacija, neće odnositi na sam sustav igre.

Reporter RTL-a Marko Vargek javio je kako izbornik Zlatko Dalić ne planira mijenjati formaciju, već način na koji će njegova momčad koristiti postojeći sustav.

"Bit će zasigurno promjena. Nije pitanje sustava jer on ostaje isti. Pitanje je načina na koji ćemo koristiti taj sustav. Hrvatska će svakako morati biti kvalitetnija u zadnjoj trećini", istaknuo je Vargek.

Jedna od najvećih dvojbi odnosi se na Joška Gvardiola, koji još uvijek nije na željenoj razini nakon teške ozljede.

"Joško Gvardiol nije spreman i nije u tonusu. Zapravo je i nerealno očekivati da se vrati u formi nakon loma noge", rekao je Vargek.

Zbog toga se otvara mogućnost određenih rošada u sastavu. Kao jedno od rješenja spominje se pomicanje Ivana Perišića na Gvardiolovu poziciju, dok bi Martin Baturina mogao zaigrati na lijevom krilu. U tom slučaju otvorilo bi se mjesto na desnoj strani, gdje bi priliku mogao dobiti Petar Sučić, premda ostaje nejasno razmišlja li Dalić o Marcu Pašaliću.

Gana prijeti: "Idemo na tri boda"

Dok Hrvatska traži idealnu postavu, u ganskom taboru vlada veliko samopouzdanje. Vargek navodi kako je veznjak Sibo najavio da njegova reprezentacija protiv Hrvatske ide po pobjedu.

"Ganski veznjak Sibo govorio je i naznačio da su im krila narasla i da protiv Hrvatske idu na tri boda", prenio je Vargek.

Prema njegovoj analizi, najveća snaga afričke reprezentacije leži u fizičkoj moći i brzoj tranziciji.

"Gana živi od duela i tranzicije, imaju bolju tranziciju od Paname", upozorio je.

Ipak, smatra da ta reprezentacija ima i određene slabosti.

"Gana je fizički jaka momčad, ali dosta taktički neuredna o čemu svjedoče i mnogi podaci. Gana je reprezentacija koju će trebati pritisnuti, a ne pobijediti posjedom. Treba napraviti kaos u njihovoj obrani", istaknuo je.

Sprema li Dalić veliko iznenađenje?

Uoči ključnog susreta jedno od pitanja koje se nameće jest hoće li Dalić posegnuti za taktičkim iznenađenjem i promijeniti ulogu Andreja Kramarića.

"Hoće li Dalić koristiti Andreja Kramarića kao lažnu devetu?" zapitao se Vargek.

Odgovor na to pitanje doznat ćemo uskoro, ali jasno je da Vatrene čeka znatno teži zadatak nego protiv Paname.