Veliki obrat oko tunela Sveti Ilija! Umjesto pred Božić, promet bi mogao krenuti već krajem studenoga

Dobre vijesti za stanovnike Imotske krajine i sve koji svakodnevno putuju prema Makarskoj rivijeri. Tunel Sveti Ilija, koji je zbog sanacijskih radova zatvoren za sav promet, mogao bi ponovno biti otvoren znatno ranije nego što je prvotno najavljeno. Iz Hrvatskih cesta sada stižu optimističnije prognoze, a kao mogući termin ponovnog otvaranja spominje se već kraj studenoga.

Iako je prema dosadašnjim najavama tunel kroz Biokovo trebao ostati zatvoren do 21. prosinca, Hrvatske ceste intenzivno pregovaraju s izvođačem radova kako bi se sanacija završila što prije.

Predsjednik Uprave Hrvatskih cesta Ivica Budimir u izjavi za HRT otkrio je da postoji mogućnost znatnog skraćivanja radova. "Prvo je bila najava 90, pa do Božića, a mislim da sad već idemo prema tome da ćemo s krajem 11. mjeseca otvorit tunel", izjavio je Budimir za HRT.

Zbog problema s odvodnjom potrebna ozbiljna sanacija

Podsjetimo, tunel Sveti Ilija zatvoren je u noći s 18. na 19. listopada zbog radova na sanaciji revizijskih okana sustava odvodnje. Riječ je o zahvatu koji, prema objašnjenju Hrvatskih cesta, nije moguće izvesti bez potpunog zatvaranja prometa. Problemi su povezani s odvodnjom i poklopcima revizijskih okana smještenima na kolniku, zbog čega je nužna njihova rekonstrukcija. Tunel dug 4.250 metara jedna je od najvažnijih prometnih poveznica između Dalmatinske zagore i Makarske rivijere. Otvoren je 2013. godine, a od početka 2018. prolazak njime je besplatan.

Zatvaranje posebno pogodilo stanovnike Imotske krajine

Privremeno zatvaranje tunela izazvalo je zabrinutost među stanovnicima Imotske krajine, posebno onima koji svakodnevno putuju na posao prema Makarskoj, Baškoj Vodi, Brelima i drugim mjestima na obali. Vozači su trenutačno prisiljeni koristiti dulje alternativne pravce, što mnogima znatno produljuje svakodnevna putovanja. Za one koji prema Makarskoj rivijeri dolaze autocestom A1 preporučuje se korištenje izlaza Šestanovac, dok se promet iz smjera Vrgorca i Bosne i Hercegovine preusmjerava preko Stupice.

Ako se ostvare najave predsjednika Uprave Hrvatskih cesta, tunel bi mogao biti otvoren približno tri tjedna prije dosad predviđenog roka, što bi stanovnicima Dalmatinske zagore i Makarskog primorja značajno olakšalo prometovanje. Ipak, kraj studenoga zasad nije službeno potvrđen kao novi rok završetka radova, nego je riječ o očekivanju koje je iznio čelni čovjek Hrvatskih cesta. Do ponovnog otvaranja tunela vozači će se morati koristiti obilaznim pravcima i pratiti privremenu prometnu regulaciju.