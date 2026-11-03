Veliki obrat na splitskoj Pjaci: Štandarac se vraća, radovi već počeli. Evo kojeg datuma više neće biti

Na splitskoj Pjaci ponovno su počeli radovi povezani sa Štandarcem, kamenim postoljem za zastavu koje je u veljači 2025. godine uklonjeno s Narodnog trga. Nakon dugotrajnog spora između Grada Splita i akademskog kipara Kuzme Kovačića, autora spomenika, Štandarac bi se uskoro trebao vratiti na svoju raniju lokaciju.

No povratak neće značiti i vraćanje svih natpisa koji su se na njemu nalazili neposredno prije uklanjanja. Datum oslobođenja Splita od fašizma, 26. listopada 1944. godine, neće biti ponovno uklesan.

Kako je jedan datum izazvao višegodišnji spor?

Slučaj Štandarac posljednjih je godina bio jedna od najzanimljivijih splitskih rasprava na sjecištu povijesti, politike, kulture i autorskih prava. Problem je nastao nakon odluke tadašnje gradske vlasti da se na kameno postolje doda natpis kojim se obilježava oslobođenje Splita od fašizma 1944. godine.

Autor djela, akademski kipar Kuzma Kovačić, usprotivio se takvoj intervenciji, smatrajući da se bez njegove suglasnosti zadire u cjelovitost autorskog djela. Nakon što dogovor nije postignut, slučaj je završio pred sudom. Tadašnja gradska vlast, na čelu s gradonačelnikom Ivicom Puljkom, u veljači 2025. uklonila je cijelo postolje s Pjace.

Sud je odlučio: Povrijeđena su autorska prava

Spor je dobio pravosudni epilog kada je Visoki trgovački sud potvrdio odluku prema kojoj je Grad Split neovlaštenim dodavanjem natpisa povrijedio Kovačićeva autorska prava. Grad je obvezan ukloniti sporni natpis i vratiti djelo u prvobitno stanje, a kiparu je dosuđena i novčana naknada.

Važno je pritom razlikovati dva pitanja. Sudska odluka odnosi se na zaštitu autorskog djela i pravo autora da se bez njegove suglasnosti ne mijenja umjetničko rješenje. Ona ne predstavlja povijesno vrednovanje događaja iz listopada 1944. godine.

Koji će datumi ostati na Štandarcu?

Prema informacijama objavljenima nakon početka radova, obnovljeno postolje sadržavat će datume koji su bili dio izvornog Kovačićeva umjetničkog rješenja. Riječ je o godinama 305., oko 640., 1240., 1882. i 1991., koje su odabrane kao povijesne odrednice Splita. S druge strane, natpis „26.10.1944. Dan oslobođenja Splita od fašizma”, koji je naknadno dodan, neće se vratiti. Tako će postolje ponovno imati izgled usklađen s autorovim prvotnim rješenjem.

Radovi vrijedni gotovo 80 tisuća eura

Za izvođenje radova Grad Split odabrao je splitsku tvrtku Neir, a vrijednost planiranog ugovora iznosi gotovo 80.000 eura s PDV-om. Prema objavljenim informacijama, radovi bi trebali završiti do 15. studenoga 2026. godine, kada bi Štandarac ponovno trebao stajati na Narodnom trgu.

Povratkom kamenog postolja Pjaca će dobiti natrag jedan od svojih prepoznatljivih novijih elemenata, ali time vjerojatno neće završiti rasprava o načinu obilježavanja važnih događaja iz splitske prošlosti. Priča o Štandarcu pokazala je koliko pitanja može otvoriti intervencija u javnom prostoru, osobito kada se susretnu umjetničko autorstvo, političke odluke i različita tumačenja povijesne memorije.