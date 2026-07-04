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VELIKI OBRAT Collina poslao kući suce koji su izbacili Hrvatsku?!

Collina reagirao nakon kontroverzne utakmice
Pierluigi Collina

Hrvatska nogometna reprezentacija danas se vraća kući nakon ispadanja sa Svjetskog prvenstva. Portugal je petak u dramatičnoj utakmici šesnaestine finala pobijedio Hrvatsku 2-1, a susret su obilježile sporne sudačke odluke.

Portugal je do ključne prednosti došao nakon kaznenog udarca koji je dosuđen tek poslije intervencije VAR-a. Glavni sudac Espen Eskas pregledao je snimku i procijenio da je Nikola Vlašić napravio prekršaj nad Gabrielom Veigom. Cristiano Ronaldo realizirao je penal i odveo Portugal prema pobjedi.

Hrvatska je u 13. minuti sudačke nadoknade mislila da je izborila produžetke, ali suci su poništili pogodak Joška Gvardiola. VAR je utvrdio da je Igor Matanović u začetku akcije kosom dotaknuo loptu, čime je Mario Pašalić završio u zaleđu prije asistencije za Gvardiola.

Te su odluke izazvale brojne reakcije i postale glavna tema nakon utakmice. Prema informacijama iz sudačkih krugova na koje se poziva Dražen Antolić iz Sportskih novosti, Fifin šef sudaca Pierluigi Collina navodno je odlučio da Eskas i ostatak njegove sudačke ekipe više neće suditi na ovom Svjetskom prvenstvu.

Postoji mogućnost da je Fifa takvu odluku donijela i zbog smanjenja broja utakmica u završnici turnira, no teško je zanemariti činjenicu da se baš sudačka ekipa s utakmice Hrvatske i Portugala više neće pojavljivati na turniru.

I ranije se pojavila informacija da je Collina udaljio Norvežanina s prvenstva, no pokazalo se da je bila netočna. Sve je započelo jednim tweetom koji se poput požara proširio među hrvatskim korisnicima, ogorčenima nakon ispadanja s Mundijala.

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