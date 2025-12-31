Veliki oblak dima iznad Kamešnice, bura brzo širi vatru

Golemi oblak dima nadvio se od ranog jutra nad Kamešnicu, a bura dim s bosanske strane planine nosi na hrvatsku. Dim je vidljiv čak na splitskom području.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

Radi se o požaru uslijed spaljivanja trave u poljima podno Kamešnice, a koji je zbog bura poprimio poprilične razmjere. Ipak, radi se o većinom o dimu goruće trave, ne bi se trebao proširiti na šumu.

Spomenimo da su viši dijelovi Kamešnice pod snijegom, iznad 1000 metara, a temperatura je noćas padala do -16 stupnjeva pri vrhovima ove planine.