Veliki majstori tetovaže stižu u Split! U listopadu prvo izdanje Tattoo Expo festivala "Tinta na Suncu"

Splitska urbana i alternativna scena već godinama vapi za projektom koji će grad pod Marjanom ucrtati na kartu ozbiljnih regionalnih okupljanja moderne umjetnosti i street culture pokreta. Iako Split ima iznimno jaku tattoo scenu, bogatu tradiciju i vrhunske lokalne artiste, u gradu nije postojala centralna manifestacija koja bi na jedno mjesto okupila najbolje od najboljih. Tu prazninu napokon puni "Tinta na Suncu - Split Ink & Street Culture Festival", čije je prvo izdanje službeno zakazano za 3. i 4. listopada 2026. godine u Klubu Porat.

Pokretanje ovog festivala iznimno je važan korak za splitsku alternativnu scenu. Događaj je zamišljen kao dugoočekivana visokoprofesionalna platforma i manifestacija planirana da postane tradicionalno godišnje okupljanje. Cilj "Tinte na Suncu" jest podignuti standarde, pružiti domaćoj publici priliku da izbliza svjedoči natjecanju vrhunskih majstora te pozicionirati Split kao nezaobilaznu destinaciju na regionalnoj mapi tattoo natjecanja.

Stižu velika imena iz regije

Ideja o pokretanju ovakvog događaja odmah je naišla na oduševljenje u umjetničkim krugovima. Iako nas od samog festivala dijeli još samo mjesec dana, prve najave na društvenim mrežama izazvale su nevjerojatan val reakcija. Dolazak i borbu za prestižne titule već su potvrdila neka od najzvučnijih i najutjecajnijih imena regionalne tattoo scene, što je najbolja potvrda koliko je ovakav format u Splitu bio potreban i jedva dočekan.

Radi se o dvodnevnoj natjecateljskoj smotri gdje će stotine kreativnih vizija odmjeravati snage u više stilskih kategorija. Cijelu priču na višu razinu podiže i sam izbor lokacije – Klub Porat pružit će savršenu kulisu s jedinstvenim spojem industrijskog duha i morske atmosfere, a zabava ne staje s natjecateljskim dijelom jer je prvi dan navečer organiziran i party u samom Klubu Porat. Kako bi cjelodnevni boravak posjetiteljima bio u potpunosti zaokružen, na lokaciji će biti osigurana i prateća zona sa street food zalogajima te ponudom hladnog piva.

Prijavite se

Organizatori poručuju kako su službene prijave za natjecatelje iz cijele regije i Europe otvorenog tipa, a svi koji žele osigurati svoje mjesto u ovom povijesnom prvom izdanju mogu se prijaviti slanjem e-maila na: suncetinta@gmail.com. Split konačno dobiva festival kakav zaslužuje – vizualni spektakl, okupljanje vrhunske ekipe i događaj koji će postaviti potpuno nove standarde na domaćoj i regionalnoj sceni.