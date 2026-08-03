Veliki kvar ostavio Trogir i Čiovo bez vode: Normalizacija se očekuje tek tijekom noći

Zbog puknuća glavnog vodoopskrbnog cjevovoda na području Kaštela dio potrošača na širem području, uključujući Trogir i Čiovo, tijekom dana ostat će bez vode.

Informaciju je objavio trogirski gradonačelnik Ante Bilić, navodeći kako su ekipe Vodovoda i kanalizacije Split na terenu te intenzivno rade na sanaciji kvara.

Ekipe su na terenu

Prema trenutačnim informacijama, normalizacija vodoopskrbe očekuje se do noćnih sati. Gradonačelnik je građane pozvao na strpljenje i racionalnu potrošnju vode.

"Molimo građane za razumijevanje i racionalno korištenje vode. Nakon ponovne uspostave vodoopskrbe moguće je kratkotrajno zamućenje vode, što je uobičajena pojava nakon ovakvih intervencija", prenio je Bilić.

Vodu koristiti prvenstveno za higijenu i prehranu

Iz Vodovoda i kanalizacije Split apelirali su na potrošače da dostupnu vodu koriste odgovorno, prvenstveno za higijenu i pripremu hrane.

Građane se poziva da do stabilizacije sustava izbjegavaju nepotrebnu potrošnju, poput pranja automobila, zalijevanja travnjaka i drugih aktivnosti koje bi mogle dodatno opteretiti vodoopskrbni sustav.