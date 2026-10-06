Veliki korak za Makarsko primorje: Kreću radovi na ispostavi Centra Juraj Bonači

Makarska i cijelo Makarsko primorje uskoro dobivaju novu ispostavu Centra za odgoj i obrazovanje Juraj Bonači. Grad Makarska te općine Brela, Baška Voda, Tučepi, Podgora i Gradac potpisali su ugovor o sufinanciranju rekonstrukcije objekta u kojem će djelovati budući centar. Projektom će se značajno proširiti dostupnost socijalnih usluga na području Makarskog primorja, prvenstveno kroz ranu razvojnu i psihosocijalnu podršku te usluge namijenjene djeci školskog uzrasta.

Investicija vrijedna 671 tisuću eura

Potpisivanje ugovora predstavlja posljednji korak prije početka rekonstrukcije objekta bivše Crkve Kraljice mira, koji je za ovu namjenu ugovorom o zakupu ustupila Splitsko-makarska nadbiskupija. Grad Makarska i pet općina još su u travnju prošle godine potpisali predugovor kojim je dogovoreno zajedničko financiranje projekta razmjerno broju stanovnika. U međuvremenu je provedena javna nabava, a za izvođača radova odabrana je splitska tvrtka DELTRON d.o.o. Ukupna vrijednost investicije iznosi 671.000 eura.

Gradonačelnik Makarske Zoran Paunović istaknuo je kako se na ovakav centar čeka desetljećima. "Za ovakvim centrom na našem području postoji potreba već desetljećima i zato je važno što danas više ne govorimo o obećanjima, nego o konkretnom rješenju. Posebno sam ponosan što je ova tema okupila cijelo Makarsko primorje jer potrebe djece, odraslih osoba i njihovih obitelji ne poznaju administrativne granice", poručio je Paunović. Dodao je kako cilj nije samo urediti prostor, već dugoročno osigurati kvalitetne stručne usluge što bliže mjestu stanovanja korisnika.

Zajednički projekt cijele Rivijere

Ugovor su, uz makarskog gradonačelnika, potpisali načelnik Brela Stipe Ursić, načelnik Baške Vode Vjekoslav Radić, načelnik Tučepa Ante Čobrnić, načelnik Podgore Ante Miličić i načelnik Gradca Matko Burić.

U ime načelnika općina Makarskog primorja obratio se Vjekoslav Radić. "Drago mi je što se cijelo Makarsko primorje ponovno okupilo oko teme koja je važna za sve naše građane. Nakon zajedničkih aktivnosti na području zdravstva, danas pokazujemo da možemo biti jednako jedinstveni i kada je riječ o socijalnim uslugama. Ovo je potreba cijele Rivijere i zato je važno što smo je svi zajedno prepoznali", kazao je Radić.

U početku između 70 i 80 korisnika

Ravnateljica Centra za odgoj i obrazovanje Juraj Bonači Snježana Čotić naglasila je kako će nova ispostava donijeti značajno širenje usluga na području na kojem su do sada bile dostupne tek pojedine usluge za odrasle osobe s invaliditetom.

Prema projekcijama, novi centar u početnoj fazi trebao bi obuhvatiti između 70 i 80 korisnika. "Uz boravak za djecu s teškoćama i odrasle osobe, usluge ćemo proširiti i na djecu do sedme godine kroz ranu razvojnu i psihosocijalnu podršku. Uz novi prostor, nastavit ćemo koristiti i gradski stan koji smo dosad imali na raspolaganju, što će nam znatno olakšati organizaciju", istaknula je Čotić.

Dodala je kako će se paralelno s građevinskim radovima provoditi i postupak opremanja centra, koji je preuzelo Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike.

Dobra vijest je i da već postoji interes stručnog kadra za rad u Makarskoj. Čotić je posebno pohvalila zajedničku inicijativu Makarske i općina Makarskog primorja, naglasivši da će realizacija projekta imati posebno značenje za korisnike socijalnih usluga i njihove obitelji.