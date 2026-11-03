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Veliki korak prema prenamjeni Hotela Zagreb u dom za starije: Matijević objavio da je riješena posljednja prepreka vezana uz legalnost objekta

"Nakon višemjesečnog rada dobili smo potvrdu da je i najstariji dio Hotela Zagreb legalan"
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Davor Matijević, Ante Zoričić

Projekt prenamjene Hotela Zagreb na splitskom Duilovu u Centar za starije osobe napravio je novi važan iskorak. Kako je objavio voditelj projekta i nezavisni gradski vijećnik u Gradskom vijeću Grada Splita Davor Matijević, nakon višemjesečnog rada potvrđena je legalnost i najstarijeg dijela objekta, čime je, prema njegovim riječima, riješeno posljednje otvoreno pitanje vezano uz legalnost cjelokupnog kompleksa.

Davor Matijević istaknuo je da je riječ o važnom koraku prema realizaciji projekta koji bi Splitu trebao osigurati nove kapacitete za smještaj i skrb o starijim osobama. "Projekt prenamjene Hotela Zagreb na Duilovu u Centar za starije osobe napravio je još jedan važan korak naprijed. Nakon višemjesečnog rada dobili smo potvrdu da je i najstariji dio Hotela Zagreb legalan, čime je konačno riješeno pitanje legalnosti cjelokupnog objekta", objavio je Matijević.

Davor Matijević, Ante Zoričić

Riješeno nekoliko ključnih pitanja

Prema njegovim riječima, ovom je potvrdom otklonjena još jedna prepreka u pripremi projekta. Prethodno su riješena pitanja prostorno-planske dokumentacije, potvrđena mogućnost prenamjene kompleksa, provedena geodetska izmjera te definiran obuhvat budućeg zahvata. Matijević je naglasio kako je rješavanju pitanja legalnosti prethodila višemjesečna suradnja s nadležnim institucijama. Podsjetimo, Grad Split u listopadu je preuzeo Hotel Zagreb u posjed, čime su stvoreni dodatni preduvjeti za nastavak pripreme i realizacije projekta.

Uskoro rezultati ispitivanja statike i instalacija

Iako je pitanje legalnosti objekta, prema objavi voditelja projekta, sada riješeno, predstoji još nekoliko važnih koraka prije početka konkretnih radova. Među njima su analiza stanja postojeće građevine i priprema projektne dokumentacije. Matijević je najavio kako će javnosti uskoro biti predstavljeni nalazi ispitivanja statike objekta i postojećih instalacija. Ti bi rezultati trebali pružiti jasniju sliku o trenutačnom stanju kompleksa te mogućnostima njegove rekonstrukcije i prilagodbe potrebama budućeg Centra za starije osobe.

"Korak po korak, sve smo bliže cilju"

Voditelj projekta poručio je kako je zadovoljan dosadašnjim napretkom, ali i naglasio da posao još nije završen.

"Pred nama su daljnji koraci u pripremi projektne dokumentacije i realizaciji ovog važnog projekta. Zadovoljni smo što smo riješili još jedno od ključnih otvorenih pitanja i nastavljamo raditi prema konačnom cilju", naveo je Matijević. Na kraju je poručio kako je cilj postojeći hotelski kompleks pretvoriti u suvremeni centar namijenjen starijim osobama. "Korak po korak, sve smo bliže tome da Hotel Zagreb postane suvremeni Centar za starije osobe kakav Split već dugo treba", zaključio je Matijević.

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