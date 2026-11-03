Veliki korak prema prenamjeni Hotela Zagreb u dom za starije: Matijević objavio da je riješena posljednja prepreka vezana uz legalnost objekta

Projekt prenamjene Hotela Zagreb na splitskom Duilovu u Centar za starije osobe napravio je novi važan iskorak. Kako je objavio voditelj projekta i nezavisni gradski vijećnik u Gradskom vijeću Grada Splita Davor Matijević, nakon višemjesečnog rada potvrđena je legalnost i najstarijeg dijela objekta, čime je, prema njegovim riječima, riješeno posljednje otvoreno pitanje vezano uz legalnost cjelokupnog kompleksa.

Davor Matijević istaknuo je da je riječ o važnom koraku prema realizaciji projekta koji bi Splitu trebao osigurati nove kapacitete za smještaj i skrb o starijim osobama. "Projekt prenamjene Hotela Zagreb na Duilovu u Centar za starije osobe napravio je još jedan važan korak naprijed. Nakon višemjesečnog rada dobili smo potvrdu da je i najstariji dio Hotela Zagreb legalan, čime je konačno riješeno pitanje legalnosti cjelokupnog objekta", objavio je Matijević.

Riješeno nekoliko ključnih pitanja

Prema njegovim riječima, ovom je potvrdom otklonjena još jedna prepreka u pripremi projekta. Prethodno su riješena pitanja prostorno-planske dokumentacije, potvrđena mogućnost prenamjene kompleksa, provedena geodetska izmjera te definiran obuhvat budućeg zahvata. Matijević je naglasio kako je rješavanju pitanja legalnosti prethodila višemjesečna suradnja s nadležnim institucijama. Podsjetimo, Grad Split u listopadu je preuzeo Hotel Zagreb u posjed, čime su stvoreni dodatni preduvjeti za nastavak pripreme i realizacije projekta.

Uskoro rezultati ispitivanja statike i instalacija

Iako je pitanje legalnosti objekta, prema objavi voditelja projekta, sada riješeno, predstoji još nekoliko važnih koraka prije početka konkretnih radova. Među njima su analiza stanja postojeće građevine i priprema projektne dokumentacije. Matijević je najavio kako će javnosti uskoro biti predstavljeni nalazi ispitivanja statike objekta i postojećih instalacija. Ti bi rezultati trebali pružiti jasniju sliku o trenutačnom stanju kompleksa te mogućnostima njegove rekonstrukcije i prilagodbe potrebama budućeg Centra za starije osobe.

"Korak po korak, sve smo bliže cilju"

Voditelj projekta poručio je kako je zadovoljan dosadašnjim napretkom, ali i naglasio da posao još nije završen.

"Pred nama su daljnji koraci u pripremi projektne dokumentacije i realizaciji ovog važnog projekta. Zadovoljni smo što smo riješili još jedno od ključnih otvorenih pitanja i nastavljamo raditi prema konačnom cilju", naveo je Matijević. Na kraju je poručio kako je cilj postojeći hotelski kompleks pretvoriti u suvremeni centar namijenjen starijim osobama. "Korak po korak, sve smo bliže tome da Hotel Zagreb postane suvremeni Centar za starije osobe kakav Split već dugo treba", zaključio je Matijević.