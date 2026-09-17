VELIKI KORAK PREMA HAJDUKOVU KAMPU Vlada danas odlučuje o zemljištu u Stobreču

Projekt izgradnje nogometnog kampa u Stobreču mogao bi napraviti važan korak prema realizaciji. Na dnevnom redu sjednice Vlade Republike Hrvatske zakazane za danas, 17. rujna, nalazi se prijedlog odluke o osnivanju prava građenja na nekretnini u katastarskoj općini Stobreč u korist Grada Splita, i to u svrhu gradnje sportske građevine – nogometnog kampa.

O tome se na Facebooku oglasio splitski gradski vijećnik Marijan Čelan, koji navodi da se radi o više od 70 tisuća četvornih metara državnog zemljišta.

Čelan je pritom istaknuo doprinos splitskog gradonačelnika Tomislava Šute te naveo da je Šuta zajedno s potpredsjednikom Vlade i ministrom Brankom Bačićem radio na rješavanju pitanja zemljišta i stvaranju uvjeta za realizaciju projekta.

Današnja sjednica Vlade zakazana je za 11.30 sati, a prijedlog odluke vezan uz nogometni kamp u Stobreču nalazi se kao šesta točka otvorenog dijela dnevnog reda.