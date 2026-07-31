Veliki kamion zapeo na Korešnici, stvorila se gužva na cesti prema Žrnovnici

Na Korešnici je danas oko 13.30 sati došlo do prometnih poteškoća nakon što je veliki kamion zapeo u odvodnom kanalu uz Ulicu Ante Starčevića.

Riječ je o prometnici koja povezuje Kučine, Mravince i Žrnovnicu. Kamion se nakon nezgode nije mogao pomaknuti ni naprijed ni natrag, zbog čega se na tom području stvorila veća prometna gužva.

Za sada nije poznato kako je kamion završio u odvodnom kanalu, kao ni je li u događaju bilo ozlijeđenih osoba ili materijalne štete.

Policiji smo poslali upit kako bismo doznali više detalja o okolnostima događaja i stanju u prometu.