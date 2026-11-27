Žrnovnica ove godine ima poseban razlog za slavlje. Hrvatsko glazbeno društvo „Stjepan Radić” – Gradska glazba Split obilježava 115 godina glazbene tradicije, a veliki jubilej proslavit će svečanim koncertom u Hrvatskom narodnom kazalištu Split, u nedjelju, 6. prosinca 2026. godine, s početkom u 19.30 sati.

Priča o glazbi u Žrnovnici počinje još davne 1911. godine. Od tada do danas brojne su generacije glazbenika svojim radom, talentom i ljubavlju prema glazbi čuvale ovu vrijednu tradiciju.

Tijekom desetljeća Gradska glazba postala je mnogo više od orkestra – postala je neizostavan dio identiteta Žrnovnice i važan sudionik njezina kulturnog i društvenog života. O njezinoj prepoznatljivosti svjedoče i nastupi u televizijskim projektima „Naše malo misto” i „Ča smo na ovom svitu”.

Godina velikih uspjeha i priznanja

Obljetnička godina posebno je uspješna za žrnovačke glazbenike. Na 39. Susretu hrvatskih puhačkih orkestara u Zagrebu orkestar je osvojio Zlatnu plaketu, kao i nagradu Hrvatskog društva skladatelja za najbolje izvedeno djelo hrvatskog skladatelja u kategoriji slobodnog koncertnog programa.

Društvu je ove godine dodijeljena i Nagrada Splitsko-dalmatinske županije za izniman doprinos očuvanju tradicijske glazbene baštine te odgoju i obrazovanju djece i mladih.

Posebno mjesto u radu društva zauzima upravo obrazovanje najmlađih. Kroz glazbene poduke djeca i mladi imaju priliku učiti svirati instrumente, razvijati svoje sposobnosti i postati dio orkestra, osiguravajući tako nastavak tradicije duge više od jednog stoljeća.

Brojni glazbeni gosti na pozornici splitskog HNK-a

Za svečani koncert priprema se bogat i raznovrstan program u kojem će se ispreplesti poznate dalmatinske pjesme, hrvatska glazbena baština i popularne melodije.

Pod ravnanjem dirigenta Damjana Grubića, uz orkestar će nastupiti i brojni glazbeni gosti: Danijel Curić, Katica Marinović, Daria Diachenko, Petra Roško, Mateo Đikić i Marko Pecotić – Peco.

Iz Hrvatskog glazbenog društva „Stjepan Radić” pozivaju sve prijatelje Glazbe, ljubitelje glazbe i građane da im se pridruže u proslavi velikog jubileja.

Koncert će se održati u nedjelju, 6. prosinca, s početkom u 19.30 sati u Hrvatskom narodnom kazalištu Split.