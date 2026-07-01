Veliki jubilej u Splitu: Zajednica tehničke kulture obilježila 80 godina rada

Zajednica tehničke kulture grada Splita obilježila je danas velikih 80 godina djelovanja. Svečanoj proslavi prisustvovala je i zamjenica gradonačelnika Matea Dorčić, koja se okupljenima obratila u ime Grada Splita.

Riječ je o važnom jubileju organizacije koja desetljećima potiče razvoj tehničke kulture, znanja, inovativnosti i stvaralaštva, osobito među djecom i mladima.

Dorčić: "Ulaganje u djecu i obrazovanje ulaganje je u budućnost grada"

Zamjenica gradonačelnika Matea Dorčić istaknula je kako Grad Split prepoznaje važnost rada Zajednice tehničke kulture i njezinih udruga članica. "Svako dijete koje danas kroz radionice otkrije ljubav prema znanosti, tehnologiji ili inovacijama, sutra može postati inženjer, znanstvenik, poduzetnik ili profesor koji će svojim znanjem doprinositi razvoju Splita. Upravo zato Grad Split prepoznaje vrijednost rada Zajednice tehničke kulture i svih njezinih udruga članica te će i dalje biti partner programima koji razvijaju talente, potiču stvaralaštvo i otvaraju nove prilike mladim generacijama", poručila je Dorčić.

Zahvala članovima, mentorima i volonterima

Čestitajući veliki jubilej sadašnjim i bivšim članovima, mentorima, volonterima, djelatnicima i partnerima Zajednice, Dorčić im je zahvalila na predanom radu i doprinosu razvoju tehničke kulture i obrazovanja u Splitu.

Uz čestitke, poželjela im je još mnogo uspješnih godina u poticanju znanja, inovativnosti i stvaralaštva među mladim generacijama. Osamdeseta obljetnica Zajednice tehničke kulture grada Splita tako je obilježena kao podsjetnik na dugogodišnji rad, ali i na važnost ulaganja u obrazovanje, tehnologiju i mlade talente koji će u budućnosti oblikovati razvoj grada.