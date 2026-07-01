VELIKI JE DOMOLJUB Petar Šušac: "Smatram obvezom prikupiti što više eksponata koji svjedoče o žrtvi boraca za Hrvatsku"

Iznimno rijetke predmete, među kojima brojne ratne raritete, pločanski branitelji i njihovi gosti mogli su razgledati u Pučkom otvorenom učilištu na izložbi koja je organizirana povodom Dana branitelja Grada Ploča. Originalne oznake ratnih postrojbi, oznaka pukovnika HV Tomislava Skočibušića, koji je poginuo na Osojniku, košulja dr. Anđelića koju je nosio kao zapovjednik na ramskome bojištu, zolje ispaljene u bitkama kod Klepaca i Tasovčića, originalne beretke svih brigada HV-a i HVO-a, bajonete, čahure, ordenja…, piše Portal Rogotin i Dubrovački vjesnik.

Izložba je privukla popriličnu pažnju, a glavni "krivac" za to je 35-godišnji Petar Šušac, neumorni sakupljač tih i sličnih predmeta, već trinaest godina aktivni pripadnik HRM-a. "Oduvijek su me zanimali predmeti iz vojne i ratne povijesti, a poglavito oni vezani uz Domovinski rat. Mogu reći da cijeli život živim s tim. Sebe ne doživljavam kao kolekcionara, ovu aktivnost više shvaćam kao povijesno – istraživački rad. Na neki način i obvezu da prikupim što više obilježja koja pod kojima su se naši ljudi borili i ginuli za Hrvatsku", objašnjava nam Petar.

Građa iz vremena Domovinskoga rata, poput oružja, odora, fotografija, zanimala ga je oduvijek, tu je važnu ulogu imao i njegov otac Gojko, dragovoljac Domovinskoga rata, a Petar se ozbiljnije posvetio prikupljanju eksponata iz toga razdoblja prije otprilike godinu i pol dana i danas ih ima preko 500. Nema kopija, svaki eksponat je priča za sebe.

A kako ih nabavlja? "Na razne načine. Ponekad treba vremena i novaca, ali moja zbirka se polako ali sigurno povećava. U obiteljskoj kući izdvojili smo posebno mjesto za nju, a sada smo dio nje, zbog izložbe povodom Dana pločanskih branitelja, premjestili u zgradu Pučkog učilišta. Naravno sve ovo ne bih mogao bez podrške svoje obitelji, osobito supruge Darie, koja mi je pravi oslonac i potpora. I, da ne zaboravim, svojih prijatelja koji su mi stalno na raspolaganju i na čiju pomoć uvijek mogu računati", rekao je Petar i istaknuo kako se nada da će ova izložba ostati kao trajni podsjetnik na sve one koji su položili svoje živote za Domovinu, na hrvatske branitelje koji su se vratili svojim obiteljima, te na sve koji su svojim radom i požrtvovnošću pridonijeli obrani Hrvatske. Eksponate vezane uz Domovinski rat nastavit će i dalje prikupljati, pa u idućim godinama možemo očekivati još niz sličnih izložbi.

A što o tome misle oni zbog kojih je izložba najvećim dijelom i organizirana. "Ova izložba odlična je stvar. Hvala Petru na njegovom angažmanu, jako je važno da se mi podsjetimo, a da sadašnje i buduće generacije mogu pogledati i barem donekle spoznati što i kako je bilo i u kakvim uvjetima se stvarala hrvatska država", rekao je Jadranko Batinović, član Udruge branitelja Grada Ploča.

Njegovo mišljenje dijeli Gordan Musulin, kolega iz Udruge: "Hvale vrijedna Petrova aktivnost koju treba pozdraviti i podržati. Petar je sjajan momak, domoljub par excellence! Hvala mu što izdvaja svoje vrijeme i prikuplja vrijedne eksponate iz Domovinskoga rata. Drago mi je da je zainteresiran za vojnu povijest, jer on, naime, ulaže i ogroman trud u istraživanju stradanja Hrvata nakon Drugoga svjetskoga rata", piše Portal Rogotin i Dubrovački vjesnik.

"Uvijek mi je drago kada mladi ljudi, na kojima ova zemlja ostaje, pokazuju volju za istraživanje njene povijesti. Ovo što radi Petar je za svaku pohvalu, nadam se da se nikada neće umoriti u čuvanju sjećanja na Domovinski rat, a svi mi trebamo mu biti pomoć koliko god je to moguće", smatra Josip Barbir, predsjednik pločanske Udruge Prvi ročnik.