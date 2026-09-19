Veliki je dan. Za Barcelonu večeras brani Dalmatinac

Dominik Livaković večeras bi trebao upisati prvi službeni nastup za Barcelonu. Hrvatski reprezentativni vratar počet će utakmicu protiv Seville, koja se od 21 sat igra na stadionu Ramón Sánchez Pizjuán u sklopu sedmog kola La Lige, doznaje Index.

Livaković će tako dobiti prednost pred iskusnim Wojciechom Szczęsnyjem, iako su katalonski mediji ranije najavljivali upravo Poljaka kao prvog kandidata za mjesto među vratnicama.

Do promjene na golu Barcelone došlo je nakon ozljede Joana Garcije, koji zbog problema s desnim koljenom nije dostupan za susret sa Sevillom.

Trener Barcelone Hansi Flick nakon utakmice s Racing Santanderom govorio je o Szczęsnyjevu iskustvu i dobrom poznavanju sustava igre, dok je za Livakovića tada istaknuo da hrvatskom vrataru treba još vremena kako bi se potpuno prilagodio momčadi.

Katalonski mediji očekivali Szczęsnyja

Da će Szczęsny početi utakmicu očekivao je i Mundo Deportivo. Katalonski list u subotu ujutro objavio je moguću početnu postavu Barcelone sa Szczęsnyjem na vratima.

Prema toj projekciji, u početnih 11 trebali su biti i Eric Garcia, Pau Cubarsí, Gerard Martín, Xavi Espart, Rodri, Pedri, Lamine Yamal, Fermín López, Anthony Gordon i Raphinha.

Najnovije informacije, međutim, govore da se Flick odlučio za hrvatskog reprezentativca.

Livaković će tako protiv Seville debitirati za Barcelonu, a ujedno će mu to biti i prvi službeni nastup u španjolskom prvenstvu.

Hrvatski vratar posljednjih je dana dobro branio na treninzima, a snimke njegovih obrana privukle su pozornost i na društvenim mrežama. Večerašnji dvoboj na Sánchez Pizjuánu bit će njegova prva prilika da se nametne Flicku i u službenoj utakmici.