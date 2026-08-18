VELIKI INTERVJU Šef Marjana otvoreno: "Godinama se nije radilo po zakonu, dokumenti su se krili od mene"

Ravnatelj Javne ustanove za upravljanje Park-šumom Marjan Jakša Božanić u velikom razgovoru za Dalmaciju Danas otvoreno je progovorio o stanju koje je zatekao u ustanovi, protupožarnoj zaštiti Marjana, zapošljavanju motritelja, borbi s potkornjakom, potrebi pomlađivanja šume, naslijeđenim sudskim sporovima, nedostatku stručnog kadra i obnovi Marjana nakon katastrofalnog nevremena. Posebno se osvrnuo na prozivke nezavisnog gradskog vijećnika s liste Centra i predsjednika Društva Marjan Srđana Marinića, koji aktualno vodstvo proziva zbog zapošljavanja. Božanić tvrdi upravo suprotno: da je nakon preuzimanja ustanove naišao na niz problema koji su se godinama gomilali i da se danas pokušava vratiti zakonitost, struka i odgovornost u upravljanje jednom od najvrjednijih splitskih zelenih površina.

"On je nas prozvao za uhljebljivanje, ali to je na vrlo osobnoj razini", kaže Božanić na početku razgovora o prozivkama Srđana Marinića. Tvrdi kako iza zapošljavanja novih ljudi ne stoji namjera stvaranja nepotrebnih radnih mjesta, nego vrlo konkretne obveze koje proizlaze iz zakona, nalaza revizije i dokumenata zaštite od požara.

"Revizija je jasno utvrdila što moramo imati. Studenti nisu mogli zamijeniti motritelje"

Jedna od glavnih točaka sukoba odnosi se na zapošljavanje motritelja na Marjanu. Božanić objašnjava da je pri preuzimanju funkcije vršitelja dužnosti zatekao izvješće o obavljenoj financijskoj reviziji za 2023. godinu.

Prema nalazu revizije, pravilnikom o unutarnjem ustrojstvu ustanove bila su utvrđena radna mjesta motritelja koji obavljaju poslove protupožarnog motrenja, dojave i obavještavanja, kao i radna mjesta radnika na održavanju te vrtlara. Koncem 2023. godine ustanova je, navodi Božanić, imala 14 zaposlenika na poslovima motritelja, 11 zaposlenika na poslovima održavanja i jednog vrtlara.

Problem je nastao nakon što je dio zaposlenih motritelja dobio otkaz ili otišao iz ustanove, a na njihova su mjesta angažirani studenti. "Revizija je utvrdila da ti poslovi imaju obilježja radnog odnosa. Javna ustanova dala je otkaze ili su ljudi otišli s mjesta motritelja, a onda je angažirala studente za ta mjesta. Prema toj reviziji, to se nije smjelo raditi", govori Božanić. Naglašava da posao motritelja možda izvana djeluje jednostavno i monotono, ali da je riječ o iznimno odgovornom poslu. "Iako je posao motritelja monoton, jako je odgovoran i bitan, prvenstveno zbog rane intervencije i mogućnosti reakcije", kaže.

Na Marjanu se, objašnjava ravnatelj, nalaze četiri ključne pozicije na kojima motritelji moraju biti prisutni tijekom cijele godine, 24 sata dnevno: Institut, Promatračnica, Spinutska vrata i Vodosprema. Osim toga, tijekom požarne sezone, od 1. lipnja do 1. listopada, postoji još punkt naziva Pet klupa te Telegrin. Kada je Božanić došao na mjesto vršitelja dužnosti, kaže da je zatekao četvero motritelja na Promatračnici i šest "običnih" motritelja. "Nemamo dovoljno ljudi za organizirati ono što je obavezno po reviziji", upozorava.

Upravo tu dolazi do prijepora s Marinićem i Društvom Marjan. Kritičari aktualnog vodstva, kaže Božanić, pozivaju se na činjenicu da je Javna ustanova već angažirala protupožarne kamere. Božanić ne spori da kamere postoje, ali tvrdi kako one nisu zamjena za čovjeka. "Jesmo, angažirali smo snimanje protupožarnim kamerama. Kamere snimaju Marjan sa 3 lokacije (Iz Kaštela, sa Čiova i sa bazena Jadran). Ali najvažnija je pravodobna reakcija. Kad uočite dim ili požar, morate pravodobno reagirati dok je požar još uvijek malen", govori.

"Piroman je zapalio vatru na južnoj strani Marjana. Kamere nisu alarmirale vatrogasce"

Kao primjer navodi događaj s početka srpnja. "Početkom srpnja zapovjednik Mikas me zvao i rekao da je piroman na Marjanu i da je upalio vatru s južne strane. Vatrogasci su bili na terenu, ali trebao je netko biti prisutan za ophodnju da se on ne bi vratio. Mi u tom trenutku nismo imali dovoljno ljudi", prepričava Božanić.

Posebno ističe da sustav kamera, na koji se u javnim raspravama poziva Marinić, u toj situaciji nije odradio ono što se od njega očekivalo. "A kamere, ono što Marinić tvrdi, nisu alarmirale Javnu vatrogasnu postrojbu koja se nalazi u Vili Dalmacija, a to je njihova zadaća. One jesu detektirale. Ja sam poslao upit i, kad su dobili snimke nazad, vidjelo se da su zabilježile mali dim. Ali nisu one alarmirale, nego ljudi", kaže. Zaključak je za njega jasan. "Čovjeka ništa ne može zamijeniti. U tehnologiju se ne možete pouzdati 100 posto."

Sličan problem, dodaje, postoji i kod ideje potpune automatizacije rampi na Marjanu. "Na Marjanu imamo slab internetski signal i to ne funkcionira do kraja", kaže Božanić. No priča o motriteljima, tvrdi ravnatelj, samo je dio puno ozbiljnijeg problema koji je zatekao prilikom preuzimanja ustanove. Posebno problematičnim opisuje stanje protupožarne dokumentacije. Prema zakonu, objašnjava, ustanova mora imati Procjenu ugroženosti od požara i eksplozija. To je temeljni dokument protupožarne zaštite koji se izrađuje svakih pet godina. Na temelju njega izrađuje se Plan zaštite od požara, a potom se svake godine izrađuje i Preventivno-operativni plan zaštite od požara. Kada je došao u ustanovu, suočio se sa zahtjevom za pravo na pristup informacijama kojim se upravo ta dokumentacija tražila od Javne ustanove. Tada je od zaposlenika koji je radio na radnom mjestu višeg stručnog suradnika zaštite na radu zatražio dokumente.

Ono što je uslijedilo, tvrdi, ostavilo ga je bez riječi. "Od mene su se ovi dokumenti krili i nije mi dostavljeno sve što sam tražio. Odgovoreno mi je na način: 'Nisam siguran trebamo li imati te dokumente.' Nevjerojatno!", govori Božanić. Nakon nekoliko dana ipak mu je, kaže, dostavljen Plan zaštite od požara. Počeo ga je proučavati. I tada je, tvrdi, ustanovio nešto još ozbiljnije.

"Godinama dokument nije bio usvojen. Nismo radili po zakonu"

"Vidim da dokument nije usvojen. Onda sam osobno otišao u tvrtku Alfa Atest koja je bila angažirana i plaćena još 2022. i 2023. za izradu dokumenata. Svih ovih godina oni ove dokumente nisu usvojili. Mi nismo radili po zakonu i nismo imali zakonom propisanu dokumentaciju!", tvrdi ravnatelj Park-šume Marjan.

Novo je vodstvo, kaže, odmah reagiralo. Od Alfa Atesta zatraženo je usklađivanje dokumenta, a od Ministarstva unutarnjih poslova zatraženo je da ga pregleda i izda mišljenje.

Dokument je potom usvojen na posljednjoj sjednici Upravnog vijeća. "Dakle, sad konačno imamo ovaj dokument, a po njemu sada radimo plan zaštite od požara", kaže Božanić. I upravo se u tom dokumentu, naglašava, dodatno potvrđuje potreba za motriteljima. "U ovom dokumentu, koji je radila stručna firma, stoji da smo dužni osigurati da je na Sedlu osmatračnica s 24-satnim dežurstvom, ostale spomenute lokacije i ophodnje. Dakle, već dva dokumenta traže da to moramo imati."

Situaciju je dodatno zakomplicirao dolazak inspekcije zaštite od požara tijekom lipnja. Prema Božanićevim riječima, inspekcijskim rješenjem ustanovi je naloženo donošenje Plana zaštite od požara na temelju Procjene ugroženosti od požara i tehnoloških eksplozija te osiguravanje odgovarajućeg broja djelatnika za dežurstvo i preventivne poslove. "A to nismo imali", kaže. Uz to, tvrdi, osoba koja je te poslove obavljala nije u zakonskom roku položila stručni ispit. "Dakle, ni to nismo imali", dodaje.

Božanić nam je u razgovoru pokazao i planove za 2024. i 2025. godinu, uspoređujući kako je sustav funkcionirao prije njegova dolaska.

"Za 2025. ukinuli su 24-satno dežurstvo na Sedlu i ophodnje"

Posebno ističe promjene napravljene za 2025. godinu. "Za 2025. oni su ukinuli 24-satno dežurstvo na Sedlu, a Promatračnica je centralno mjesto za dojavu požara. Kada dođete na rampu, javlja vam se Sedlo jer je centralno. Ukinute su i ophodnje", tvrdi.

Kaže i kako se više puta događalo da dežurstva uopće nema. "Događalo se više puta da nema dežurstva, da nikoga nema navečer na Promatračnici, što je ozbiljan propust. Mi to ne možemo organizirati bez dovoljnog broja motritelja." Zato odlučno odbacuje tvrdnju da je zapošljavanje motritelja "uhljebljivanje". "To nije mjesto za uhljebljivanje, nego jako ozbiljan i odgovoran posao."

A na Marinićeve prozivke odgovara još izravnije. "Ja ne mogu vjerovati da gospodin Marinić nas konstantno proziva da ne radimo po zakonu kad se po zakonu nije radilo svih ovih ranijih godina, što je vidljivo iz svih dokumenata." Božanić je od ožujka 2026. ravnatelj Javne ustanove.

Potkornjak nije nestao: "Borimo se, ali ponestaje nam alata"

Jedan od najvećih problema Marjana posljednjih godina svakako je potkornjak. Božanić potvrđuje da ga na Marjanu i dalje ima. "Potkornjaka ima i vodi se borba s tim. Želim naglasiti da imamo mnogo izazova u toj borbi", kaže. Marjan je ponovno otvoren 1. svibnja 2026. godine, a trenutačno traje redovito gospodarenje šumom.

Javna ustanova angažirala je Hrvatski šumarski institut za monitoring potkornjaka. No u odnosu na veliku krizu iz 2018. godine okolnosti su, kaže Božanić, danas teže. "Za razliku od 2018., nama ponestaje alata za borbu."

Tada su, objašnjava, postojale insekticidne mreže kojima su se pokrivala srušena zaražena stabla. Potkornjaci koji bi izlazili iz stabala došli bi u kontakt s mrežom i uginuli. "Mi to sad nemamo jer se te mreže više ne proizvode", kaže.

U takvim okolnostima ostaje samo jedna glavna metoda borbe. "Jedini način na koji se možemo boriti protiv potkornjaka je praćenje situacije i pravovremeno uklanjanje zaraženih stabala."

Ali sada se, upozorava, pojavio i dodatni problem. Potkornjak se više ne zadržava samo ondje gdje ga je lakše uočiti. "Mi sad imamo novu situaciju koja nam je dodatno otežala borbu – potkornjak odlazi u tanke grane, u krošnje", objašnjava. To dodatno komplicira monitoring i pravodobno prepoznavanje zaraženih stabala.

Marjanski borovi stari su oko sto godina: "Svi su došli svom biološkom kraju u isto vrijeme"

Prema Božaniću, priču o zdravstvenom stanju Marjana nije moguće svesti samo na potkornjaka. Problem je puno dublji i povezan je sa samom starošću šume. "Jako je izazovno u ovom trenutku što se Marjan kao šuma nikad nije prorjeđivao, nikad se nije pomlađivao." Životni vijek bora na ovom području, objašnjava, iznosi otprilike između 80 i 120 godina. A brojni borovi na Marjanu stari su oko stotinu godina.

"Borovi na Marjanu stari su stotinjak godina, svi, i svi su došli svojem biološkom kraju u isto vrijeme. To su stara stabla i jako često stabla koja su visoka i s malom krošnjom", upozorava. Ustanova će se, kaže, nastaviti boriti za svako stablo, ali biologiju nije moguće ignorirati.

"Nažalost, situacija je takva i mi se borimo za svako stablo, ali isto je kao i s čovjekom – ako je čovjek star, podložniji je bolesti." Uz potkornjaka, navodi i druge prijetnje. "Imamo i borovu kugu i druge nametnike."

"Treba krenuti u pomlađivanje šume"

Rješenje dugoročno vidi u sustavnom pomlađivanju Marjana. "Treba krenuti u pomlađivanje šume. Činjenice su takve kakve jesu, mi ćemo se boriti, ali nije lako."

Obnova Marjana nakon katastrofalnog nevremena, redovito gospodarenje te borba s nametnicima zato se, prema njegovim riječima, ne mogu promatrati kao odvojeni problemi. Riječ je o šumi koja je zbog svoje starosti, strukture i desetljeća bez sustavnog pomlađivanja izrazito osjetljiva.

A svaki zahvat na Marjanu, upozorava Božanić, odmah postaje i političko pitanje. Upravo politiziranje Marjana Božanić vidi kao jedan od najvećih problema. "Marjan pati zbog politiziranja. Struka bježi od Marjana, neće svatko doći i uhvatiti se u koštac s tim pa gledati hoće li ga se prozivati", govori. U klasičnom šumarstvu, objašnjava, postupanje sa starim i bolesnim stablima mnogo je izravnije. "Šumari rade u šumama na malo drugačiji način. Što je staro i bolesno siječe se i kreće ispočetka. Ovdje je situacija specifična." Specifičnost Marjana, gdje gotovo svaki zahvat izaziva snažne reakcije javnosti i političke sukobe, cijeli posao čini zahtjevnijim. "To na kraju rezultira time da je i skuplja i stresnija", kaže.

Jedan od prvih poteza novog vodstva bilo je zapošljavanje šumarice. Božanić naglašava koliko tu činjenicu smatra važnom. "Mi smo zaposlili šumaricu. Svih ovih godina Javna ustanova nije imala zaposlenog šumara, nije imala struku." Posebno naglašava stanje stručne službe koje je zatekao. Božanić je, naime, u Javnu ustanovu došao 1. travnja 2025. godine kao stručni voditelj, u mandatu tadašnjeg ravnatelja Marka Pejnovića. "Tad sam im bio kompetentan i u redu, a sad odjednom nisam!", poručuje.

Navodi da ima devet godina iskustva u radu u zaštiti prirode. A ono što je zatekao u stručnoj službi opisuje gotovo nevjerojatnim. "Znate tko je bio u stručnoj službi? Edukatorica, radnica u info centru i vozač autobusa. To je bila stručna služba Park-šume Marjan."

Dodaje: "Ni biologa, ni geologa, ni agronoma, ni šumara." Božanić tvrdi da se to sada mijenja. "Sad imamo šumara, imamo stručnu voditeljicu i idemo ka tome da vratimo struku i da osnažimo ovu Javnu ustanovu." Prethodna se politika, prema njegovoj ocjeni, u velikoj mjeri temeljila na outsourcingu poslova umjesto izgradnji vlastitih stručnih kapaciteta ustanove. No pitanje kadrova, tvrdi, nije jedini problem koji je naslijedio.

Božanić otkriva i slučaj koji se odnosi na tadašnju voditeljicu računovodstva i financija. Prema njegovim riječima, u ustanovu je stigla obavijest Državnog inspektorata vezana uz namjeru podnošenja optužnog prijedloga zbog osnovane sumnje da je sklopljen ugovor o radu s osobom koja nije udovoljavala uvjetima za zasnivanje radnog odnosa. I upravo zato ga, kaže, dodatno pogađaju prozivke aktualnog vodstva za "uhljebljivanje". "I onda oni prozivaju za uhljebljivanje! Strašno. To je očita opstrukcija Javne ustanove i gađenje. To je svakodnevno blaćenje!", poručuje Božanić.

"Sve sudske sporove s bivšim zaposlenicima gubimo"

Još jedan ogroman teret koji je zatekao predstavljaju sudski postupci. "Sve sudske sporove s bivšim zaposlenicima gubimo", tvrdi Božanić. Kao najnoviji primjer navodi presudu iz srpnja.

Sindikat je, kaže, tužio ustanovu zato što se prilikom donošenja odluka o otkazu za neke radnike nije provelo savjetovanje s radničkim vijećem. Uz to, radnici su, prema njegovim riječima, radili prekovremeno više nego što zakon dopušta. Posljedica je nova financijska obveza za ustanovu. "Javna ustanova mora platiti 12.000 eura kazne za to." Za Božanića je zaključak jasan. "Javna ustanova mora se posložiti iznutra."

"Dočekalo me 20 do 30 sudskih sporova, a mi nemamo pravnika"

Kada je preuzeo funkciju ravnatelja, kaže da ga je dočekalo između 20 i 30 sudskih sporova. Istodobno, ustanova nema zaposlenog pravnika. "To je nevjerojatno", kaže.

Natječaj za pravnika trenutačno je u tijeku. "U ovako delikatnoj situaciji, s ovolikim brojem pravnih postupaka i povijesnoj situaciji u kojoj se nalazi Marjan, zaista smatram da je jako bitno da imamo pravnika." Time odgovara i na kritike o povećavanju broja zaposlenih. "Nijedno radno mjesto nismo otvorili a da o njemu nismo dobro razmislili i da nam ono zaista nije bilo potrebno", poručuje.

Božanić se osvrnuo i na raniju izjavu bivšeg splitskog gradonačelnika Ivice Puljka, koji je prije nekoliko godina govorio da bi Javna ustanova mogla funkcionirati s tridesetak zaposlenih. Božanić tvrdi da praksa pokazuje suprotno. "Ne može." Samo zakonom i stručnim dokumentima propisani sustav protupožarne zaštite zahtijeva veći broj ljudi, a kada se tome pridodaju zaštita prirode, gospodarenje šumom, održavanje, stručna služba, pravni poslovi, financije i ostale obveze ustanove, brojka od tridesetak zaposlenih, smatra, jednostavno nije realna. "Kad vidite koja smo mjesta dužni imati, vidljivo je da je to neizvedivo", zaključuje.

Veliki razgovor s Jakšom Božanićem pokazuje koliko je situacija u Park-šumi Marjan daleko od jednostavne priče o nekoliko novih zapošljavanja. Aktualni ravnatelj tvrdi da je preuzeo ustanovu opterećenu desecima sudskih postupaka, bez vlastitog pravnika, godinama bez zaposlenog šumara, s nedovoljno razvijenom stručnom službom, problemima u protupožarnoj organizaciji i dokumentacijom za koju tvrdi da godinama nije bila usvojena.

Istodobno, Marjan se suočava s potkornjakom, drugim nametnicima, starom borovom šumom koja je gotovo istodobno došla do kraja svojeg biološkog vijeka, potrebom za pomlađivanjem, posljedicama katastrofalnog nevremena i sve zahtjevnijim gospodarenjem.

Božanić zato odbacuje tvrdnje da se zapošljavanjem motritelja, šumara, pravnika i drugih stručnih kadrova stvara prostor za uhljebljivanje. Njegova je poruka potpuno suprotna: tvrdi da Javna ustanova tek sada pokušava izgraditi sustav kakav je, po njegovu mišljenju, trebala imati godinama. A Srđanu Mariniću, predsjedniku Društva Marjan i nezavisnom gradskom vijećniku s liste Centra, otvoreno odgovara tvrdnjom da je teško prihvatiti prozivke zbog navodnog nezakonitog rada upravo u trenutku kada aktualno vodstvo, kako tvrdi, pokušava ispraviti ono što godinama nije bilo uređeno.

"To nije uhljebljivanje. Moramo imati ljude koje nam traže zakon, revizija, stručni dokumenti i inspekcija", poruka je koja se provlači kroz cijeli razgovor. A pred Marjanom je, po svemu što Božanić govori, razdoblje u kojem će se istodobno morati voditi najmanje dvije bitke: ona za obnovu i budućnost same šume te ona za temeljito preslagivanje ustanove koja njome upravlja.