Veliki interes za radionicama u Muzeju grada Splita: Ciklus likovnih radionica uz izložbu „Ješka“ Natalie Borčić Peuc – gotovo popunjen!

U sklopu aktualne izložbe Natalia Borčić Peuc – Ješka u Galeriji Emanuel Vidović, Muzej grada Splita tijekom ovoga tjedna organizira tri likovne radionice koje kroz različite pristupe i uzraste povezuju umjetnički izričaj s osobnim doživljajem ljeta, mora i prirode. Radionice će u srijedu i četvrtak, kroz likovne tehnike tempera i kolaža, voditi sama autorica izložbe, akademska umjetnica Natalia Borčić Peuc u suradnji s Marijom Plazibat, višim kustosom pedagogom.

"Volim raditi radionice jer mi je zanimljivo vidjeti kako polaznici pristupaju likovnom radu. Tu se nalazi cijela paleta pristupa i promišljanja. Neki se boje započeti rad, neki imaju predrasude, neki previše niska, a drugi previše visoka očekivanja", zagonetno napominje umjetnica, ne krijući kako nerijetko i sama bude ugodno iznenađena:

- Tekst se nastavlja nakon oglasa -

"Zanimljivo mi je vidjeti kako se rad polaznika razvija i poprima konture, kako vrijeme radionice odmiče. Mene osobno uvijek iznenade rezultati i super mi je kada otkrijem talente ili kad vidim veselje i zadovoljstvo postignutim rezultatom."

Posljednjih nekoliko godina, likovne su radionice sve popularnije u brojnim našim gradovima. Vođeni smjernicama stručnjaka, pazeći na detalje, mnogi otkriju skriveni talent za koji nisu bili ni svjesni da ga imaju te se pri tom, dobro i zabave.

"Polaznici mogu očekivati opuštenu i veselu radionicu. Želja mi je da se zabave i opuste, ali i da nešto novo nauče te naprave kvalitetan likovni rad", naglasila je Natalia Borčić Peuc, najavljujući kako program radionica završava velikom izložbom:

"Po dovršetku radionica, svi će radovi biti izloženi kako bi polaznici mogu lakše i bolje vidjeti svoje radove u kontekstu s drugim radovima, ali i da ih mogu pokazati svojim najdražima."

Stoga, ako ste ikada maštali o tome da vaše djelo bude izloženo u galeriji, obratite pažnju na radionice koje se redovito održavaju u Muzeju grada Splita. Ovoga puta, na sudjelovanje potaknite svoje najmlađe. Svega je nekoliko mjesta ostalo na raspolaganju za osnovnoškolce u srijedu 27. kolovoza, u 12 sati. Detaljan program svih radionica možete vidjeti u foto galeriji ili na Facebook i Instagram stranici Muzeja grada Splita.

Sudjelovanje na radionicama iznosi 3 eura, a prijave su zbog ograničenog mjesta obavezne mailom na marija.plazibat@mgs.hr ili telefonski na broj 021 293 423.