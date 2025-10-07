Veliki infrastrukturni zahvat u Splitu: Ova ulica zatvara se u fazama, planirani završetak radova je sredina prosinca 2025.

U sklopu „Projekta poboljšanje vodno-komunalne infrastrukture aglomeracije Split - Solin“, trenutno se izvode opsežni radovi koji imaju ključnu ulogu u poboljšanju sustava odvodnje i vodoopskrbe grada Splita. Radovi su obuhvaćeni Ugovorom P3, koji nosi naziv „Optimalizacija spoja sustava odvodnje sjevernog sliva s rekonstrukcijom i dogradnjom sustava vodoopskrbe i odvodnje Grada Splita“.

U četvrtak , 09.10.2025. započinju radovi u ulici Mirni put na Kamenu od kućnog broja 1 do kućnog broja 13. Iz razloga položaja i obima radova te neadekvatne širine ceste predviđena je regulacija zatvaranjem za promet dionica ulice u fazama radova, uz obvezno formiranje prolaza za nesmetan pristup pješaka do kuća tijekom izvođenja radova po pojedinim fazama.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

Molimo za razumijevanje tijekom izvođenja radova. Planirano trajanje radova za navedenu dionicu je do sredine prosinca 2025. godine.

„Projekt poboljšanja vodno-komunalne infrastrukture aglomeracije Split – Solin“ investicija je ukupne i vrijednosti 321.282.030,49 eura. Dio prihvatljivih troškova uz iznosu od 68,01 % financirat će se bespovratnim sredstvima Europske unije iz Kohezijskog fonda (KF), a preostali dio od 31,29 % sufinancirat će se nacionalnim sredstvima, u što su uključena i sredstva Vodovoda i kanalizacije d.o.o. Split.

Provedbom ovog projekta, ispunit će se EU standardi u vodno-komunalnim djelatnostima, odnosno ispunit će se zahtjevi Direktive o pročišćavanju komunalnih otpadnih voda 91/271/EE u aglomeraciji Split-Solin i 2. Direktive o kvaliteti vode namijenjene za ljudsku potrošnju 98/83/EZ kroz osiguranje povećanja pokrivenosti vodoopskrbnom mrežom.