Veliki hrvatski uspjeh na Europskom prvenstvu! Splićanka Nina Simić osvojila zlato, Solinjanka Nina Cvjetko srebro

Hrvatski judo ostvario je veliki uspjeh već prvog dana Europskog prvenstva za mlađe seniore i seniorke (U23), koje se od 30. listopada do 1. studenoga održava u talijanskom Napulju. U konkurenciji 275 natjecatelja iz 36 država dvije hrvatske predstavnice izborile su finale u kategoriji do 63 kilograma, osiguravši Hrvatskoj zlatnu i srebrnu medalju. Posebno razloga za slavlje imaju Split i Solin. Nina Simić, članica splitskog Judo kluba Pujanke, okitila se naslovom europske prvakinje, dok je Nina Cvjetko, članica Judo kluba Solin, osvojila srebrnu medalju.

Dvije Nine u velikom hrvatskom finalu

Hrvatske judašice do završne su borbe stigle s različitih strana ždrijeba, potvrdivši odličnu formu na jednom od najvažnijih europskih natjecanja u svojoj dobnoj kategoriji.

Nina Simić, koja je na turnir stigla kao prva nositeljica, put prema finalu otvorila je pobjedom protiv Rumunjke Orsolyije Lajos. Potom je svladala Grkinju Gailini Sirinidou, a plasman u borbu za zlato osigurala je pobjedom nad predstavnicom Srbije Jelenom Nisavić. S druge strane, Nina Cvjetko, druga nositeljica turnira, također je nizala pobjede. Na putu do finala bila je bolja od Mađarice Georgine Krupl, Ukrajinke Lie Kuchave i Njemice Sheene Nitsche. U velikom hrvatskom finalu odlučivale su nijanse. Presudan trenutak dogodio se samo 35 sekundi prije završetka borbe, kada je Simić ostvarila waza-ari, prednost koja joj je na kraju donijela pobjedu i naslov europske prvakinje. Tako su dvije hrvatske predstavnice, jedna iz Splita, a druga iz Solina, zauzele prva dva mjesta na europskom postolju.

Hrvatska s 12 predstavnika, dobre vijesti i iz Abu Dhabija

Hrvatska reprezentacija na Europskom prvenstvu u Napulju nastupa s ukupno 12 natjecatelja, a već prvog dana osigurala je dvije medalje. Istodobno se u Abu Dhabiju održava IJF Grand Slam, na kojem su nastupile još dvije hrvatske judašice. Iva Oberan, članica Judo kluba Dubrovnik 1966, natjecanje je u kategoriji do 63 kilograma završila na petom mjestu, nadomak pobjedničkog postolja.

Lara Cvjetko, članica Judo kluba Solin, zauzela je sedmo mjesto u kategoriji do 70 kilograma. Prvi dan natjecanja u Napulju tako je donio izniman rezultat hrvatskom judu, a posebno dalmatinskim klubovima, čije su predstavnice osvojile europsko zlato i srebro.