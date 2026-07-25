Veliki filmski hit dolazi u Dalmaciju: "Koke" u Splitu, Hvaru i Jelsi

Nakon velikog trijumfa na 73. Pulskom filmskom festivalu, gdje je osvojio čak pet nagrada, među kojima i Veliku zlatnu arenu za najbolji film, Koke redatelja i scenarista Igora Jelinovića te producentice Ree Rajčić nastavlja osvajati i publiku diljem Hrvatske.

Zagrebačka premijera održana na ljetnoj pozornici Kina Tuškanac okupila je više od 600 gledatelja na rasprodanoj projekciji, a prepuno gledalište film je od početka do kraja pratilo s velikim zanimanjem. Publika je tijekom projekcije reagirala smijehom na duhovite trenutke filma, a nakon završetka nagradila cijelu ekipu dugotrajnim i srdačnim pljeskom.

Na zagrebačkoj premijeri publici su se poklonili redatelj Igor Jelinović, producentica Rea Rajčić, glumice Snježana Sinovčić Šiškov i Aleksandra Janković, direktor fotografije Marko Jerbić, montažer Tomislav Stojanović, kostimografkinja Katarina Bilan te scenografkinja Veronika Radman. Interes publike za Koke potvrđuju i prethodne projekcije. Riječka premijera također je bila rasprodana, kao i prva splitska projekcija u Ljetnom kinu Bačvice, čime film nastavlja nizati uspjehe na svojoj hrvatskoj kino turneji.

Film je od 23. srpnja u redovitoj kino distribuciji, a ekipa nastavlja druženja s publikom diljem Jadrana. Sljedeća postaja je Split, gdje će se u nedjelju u Ljetnom kinu Bačvice publici ponovno pridružiti redatelj i glumačka ekipa. Nakon Splita slijedi povratak na otok Hvar gdje je film sniman, 27. srpnja u Hvaru, a 28. srpnja u Jelsi.

U glavnim ulogama u filmu nastupaju Snježana Sinovčić Šiškov, Aleksandra Janković, Šimun Šitum, Stojan Matavulj, Leon Lučev, Ana Marija Veselčić, Mare Rodin i Dara Vukić, kojoj je uloga u filmu Koke ujedno i posljednja filmska uloga.

Film je nastao u produkciji zagrebačke kuće Eclectica i koprodukciji srpske produkcijske kuće Baš Čelik, uz potporu Kreativne Europe – Potprogram MEDIA, Hrvatskog audiovizualnog centra, Hrvatske radiotelevizije, Grada Splita i Filmskog centra Srbije.