Veliki dijelovi Splita u petak ostaju bez struje, prekidi najavljeni i u Zagori: Negdje čak sedam sati!

Stanovnike brojnih splitskih ulica, ali i dijelova Dalmatinske zagore, u petak, 23. listopada, očekuju planirani prekidi u opskrbi električnom energijom. Prema najavama HEP-a, radovi će se izvoditi na trafostanicama, niskonaponskoj mreži i dalekovodu.
Najdulji prekid najavljen je u Sičanima na području Dicma, gdje bi potrošači mogli biti bez električne energije čak sedam sati, od 8 do 15 sati. U Splitu će pojedini dijelovi grada biti bez struje do pet sati.
Donosimo detaljan raspored po lokacijama.
PETAK, 23. LISTOPADA
Split – Hercegovačka, Domovinskog rata i okolne ulice
Zbog radova u trafostanici bez električne energije bit će dijelovi nekoliko prometnih splitskih ulica.
Ulice i kućni brojevi:
- Hercegovačka: 2, 3 i 5
- Komulovića put: 1, 3, 5 i 7
- Domovinskog rata: 55 i 57
- Put Supavla: 48–50 i 23–65
- Mike Tripala: 9
Razlog: Radovi u trafostanici
Očekivano trajanje: 09:00 – 14:00 sati
Split – Boktuljin put i okolica
Planirani radovi na niskonaponskoj mreži obuhvatit će dodatne dijelove Splita.
Ulice i kućni brojevi:
- Boktuljin put: 8–38
- Domovinskog rata: 73
- Hercegovačka: 16 i 18
Razlog: Radovi na niskonaponskoj mreži
Očekivano trajanje: 08:30 – 13:00 sati
Split – Kocunarski prilaz II
Kraći prekid najavljen je na adresi Kocunarski prilaz II, kućni broj 2.
Razlog: Radovi na niskonaponskoj mreži
Očekivano trajanje: 09:00 – 10:00 sati
Split – Dražanac i Obala kneza Branimira
Radovi u trafostanici zahvatit će i dio grada uz zapadnu obalu.
Ulice i kućni brojevi:
- Dražanac: 48–68 i 11–17
- Obala kneza Branimira: 10–16
Razlog: Radovi u trafostanici
Očekivano trajanje: 09:00 – 12:00 sati
Kamen – Ulica 4. gardijske brigade
Na području Kamena planiran je jednosatni prekid opskrbe električnom energijom.
Lokacija: Ulica 4. gardijske brigade, kućni broj 61
Razlog: Radovi na niskonaponskoj mreži
Očekivano trajanje: 09:00 – 10:00 sati
Borak kod Omiša – Čečuci, Pešići i Lelasi
Bez električne energije privremeno će biti i dijelovi omiškog zaleđa.
Područja: Čečuci, Pešići i Lelasi
Razlog: Radovi na dalekovodu
Očekivano trajanje: 09:00 – 13:00 sati
Dicmo – Sičane, Bralići i Rogulji
Najdulji najavljeni prekid odnosi se na područje Sičana u Dalmatinskoj zagori.
Područja: Zaseoci Bralići i Rogulji
Očekivano trajanje: 08:00 – 15:00 sati
Građanima se preporučuje da se pripreme na vrijeme
Budući da je riječ o planiranim radovima, stanovnicima navedenih područja preporučuje se da unaprijed prilagode korištenje električnih uređaja i ostale obveze koje ovise o opskrbi električnom energijom.
Navedene satnice predstavljaju očekivano trajanje prekida, a građani eventualne promjene rasporeda mogu provjeriti na službenim stranicama HEP ODS-a.