Veliki dijelovi Splita u petak ostaju bez struje, prekidi najavljeni i u Zagori: Negdje čak sedam sati!

Stanovnike brojnih splitskih ulica, ali i dijelova Dalmatinske zagore, u petak, 23. listopada, očekuju planirani prekidi u opskrbi električnom energijom. Prema najavama HEP-a, radovi će se izvoditi na trafostanicama, niskonaponskoj mreži i dalekovodu.

Najdulji prekid najavljen je u Sičanima na području Dicma, gdje bi potrošači mogli biti bez električne energije čak sedam sati, od 8 do 15 sati. U Splitu će pojedini dijelovi grada biti bez struje do pet sati.

Donosimo detaljan raspored po lokacijama.

PETAK, 23. LISTOPADA

Split – Hercegovačka, Domovinskog rata i okolne ulice

Zbog radova u trafostanici bez električne energije bit će dijelovi nekoliko prometnih splitskih ulica.

Ulice i kućni brojevi:

Hercegovačka: 2, 3 i 5

Komulovića put: 1, 3, 5 i 7

Domovinskog rata: 55 i 57

Put Supavla: 48–50 i 23–65

Mike Tripala: 9

Razlog: Radovi u trafostanici

Očekivano trajanje: 09:00 – 14:00 sati

Split – Boktuljin put i okolica

Planirani radovi na niskonaponskoj mreži obuhvatit će dodatne dijelove Splita.

Ulice i kućni brojevi:

Boktuljin put: 8–38

Domovinskog rata: 73

Hercegovačka: 16 i 18

Razlog: Radovi na niskonaponskoj mreži

Očekivano trajanje: 08:30 – 13:00 sati

Split – Kocunarski prilaz II

Kraći prekid najavljen je na adresi Kocunarski prilaz II, kućni broj 2.

Razlog: Radovi na niskonaponskoj mreži

Očekivano trajanje: 09:00 – 10:00 sati

Split – Dražanac i Obala kneza Branimira

Radovi u trafostanici zahvatit će i dio grada uz zapadnu obalu.

Ulice i kućni brojevi:

Dražanac: 48–68 i 11–17

Obala kneza Branimira: 10–16

Razlog: Radovi u trafostanici

Očekivano trajanje: 09:00 – 12:00 sati

Kamen – Ulica 4. gardijske brigade

Na području Kamena planiran je jednosatni prekid opskrbe električnom energijom.

Lokacija: Ulica 4. gardijske brigade, kućni broj 61

Razlog: Radovi na niskonaponskoj mreži

Očekivano trajanje: 09:00 – 10:00 sati

Borak kod Omiša – Čečuci, Pešići i Lelasi

Bez električne energije privremeno će biti i dijelovi omiškog zaleđa.

Područja: Čečuci, Pešići i Lelasi

Razlog: Radovi na dalekovodu

Očekivano trajanje: 09:00 – 13:00 sati

Dicmo – Sičane, Bralići i Rogulji

Najdulji najavljeni prekid odnosi se na područje Sičana u Dalmatinskoj zagori.

Područja: Zaseoci Bralići i Rogulji

Očekivano trajanje: 08:00 – 15:00 sati

Građanima se preporučuje da se pripreme na vrijeme

Budući da je riječ o planiranim radovima, stanovnicima navedenih područja preporučuje se da unaprijed prilagode korištenje električnih uređaja i ostale obveze koje ovise o opskrbi električnom energijom.

Navedene satnice predstavljaju očekivano trajanje prekida, a građani eventualne promjene rasporeda mogu provjeriti na službenim stranicama HEP ODS-a.