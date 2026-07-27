Veliki demografski skok nadomak Splita: Oni su prvi u Hrvatskoj, rođeno 137 djece, prirast čak +64

Dok se Hrvatska i dalje suočava s ozbiljnim demografskim padom, jedna općina u Splitsko-dalmatinskoj županiji bilježi rezultat kakav nema nitko drugi u zemlji. Podstrana je u 2025. godini ostvarila najveći prirodni prirast među svim hrvatskim općinama. Prema najnovijim podacima Državnog zavoda za statistiku, tijekom prošle godine u Podstrani je rođeno 137 djece, dok su preminule 73 osobe. Razlika između broja rođenih i umrlih tako iznosi čak +64, čime se Podstrana smjestila na prvo mjesto u Hrvatskoj.

Podstrana je istodobno bila treća hrvatska općina prema ukupnom broju rođenih, iza Viškova, u kojem je rođeno 166 djece, te Nedelišća sa 148 novorođenih. Međutim, kada se usporede rođeni i umrli, nijedna općina nije ostvarila rezultat poput Podstrane.

Podstrana uvjerljivo ispred ostalih

Drugo mjesto prema prirodnom prirastu zauzelo je Viškovo s rezultatom +41, dok je Nedelišće ostvarilo prirast od +31. Slijede Župa dubrovačka s +29, Poličnik s +27 te Dugopolje s +23. Među najbolje rangiranim općinama nalazi se još nekoliko jedinica lokalne samouprave iz Splitsko-dalmatinske županije. Dugi Rat ostvario je prirodni prirast od +15, dok su Otok i Podbablje godinu završili s rezultatom +14.

Podaci su posebno značajni jer je prirodni prirast na razini cijele Hrvatske i dalje negativan. Tijekom 2025. godine broj umrlih bio je za 17.528 veći od broja rođenih, a pozitivan prirodni prirast zabilježen je u samo 37 hrvatskih općina.

U Hrvatskoj rođeno 410 djece više nego godinu ranije

U Hrvatskoj je tijekom 2025. rođeno ukupno 32.479 djece, što je 410 više nego godinu ranije. U hrvatskim općinama rođena je 9.051 beba, odnosno 113 više nego tijekom 2024. godine. Rast broja rođenih zabilježen je u 206 općina, dok je u njih 34 broj novorođenih ostao jednak kao godinu ranije. Prirodni prirast popravio se u čak 244 općine, premda je ukupna slika na razini države ostala negativna.

Iz Općine Podstrana ističu kako rekordne brojke potvrđuju da je Podstrana postala jedno od najpoželjnijih mjesta za život mladih obitelji te da ulaganja u obrazovanje, komunalnu infrastrukturu i kvalitetu života daju konkretne rezultate. Općina posljednjih godina provodi niz demografskih, obrazovnih i razvojnih mjera, među kojima su potpore za novorođenčad te ulaganja u vrtiće, škole, dječja igrališta i sportsku infrastrukturu. Posebna pozornost posvećena je poticanju izvrsnosti učenika Osnovne škole Strožanac. Uz nastavak dodjele sportskih bicikala najuspješnijim učenicima od petog do osmog razreda, učenici koji cijelo osnovnoškolsko obrazovanje završe s prosjekom 5,0 bit će nagrađeni prijenosnim računalom.

Dropuljić: "Ovaj uspjeh pripada svim stanovnicima Podstrane"

Načelnik Općine Podstrana Mijo Dropuljić poručio je kako prvo mjesto predstavlja veliko priznanje, ali i obvezu da Općina nastavi ulagati u obitelji, djecu i mlade. "Biti prvi u Hrvatskoj po prirodnom prirastu veliko je priznanje za cijelu našu zajednicu, ali i obveza da nastavimo raditi još predanije. Ovaj rezultat nije slučajan. On je plod kontinuiranih ulaganja u kvalitetu života naših stanovnika, potpore mladim obiteljima te stvaranja uvjeta u kojima ljudi žele živjeti, raditi i odgajati svoju djecu", rekao je Dropuljić.

Dodao je kako Općina od prvog dana nastoji donositi mjere kojima će olakšati život obiteljima i mladima.

"Ulažemo u vrtiće, škole, komunalnu infrastrukturu, sportske i dječje sadržaje, a ove godine dodatno smo unaprijedili i program nagrađivanja izvrsnih učenika jer vjerujemo da je ulaganje u obrazovanje jednako važno kao i ulaganje u demografiju", istaknuo je.

"Podstrana je mjesto u kojem mladi ostaju, a obitelji rastu"

Načelnik je zahvalio svim obiteljima koje su upravo Podstranu odabrale za svoj dom.

"Ovaj uspjeh pripada svim stanovnicima Podstrane. Hvala svim obiteljima koje su odabrale upravo Podstranu za svoj dom. Nastavit ćemo stvarati općinu u kojoj mladi ostaju, obitelji rastu, a djeca imaju najbolje moguće uvjete za odrastanje", zaključio je Mijo Dropuljić. Rezultati za 2025. godinu Podstranu su tako postavili na sam vrh pozitivnih demografskih trendova u Hrvatskoj, ali i donijeli dodatnu odgovornost da infrastruktura, vrtići, škole i ostali javni sadržaji nastave pratiti rast broja mladih obitelji i djece.