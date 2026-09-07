VELIKI DAN ZA UČENIKE U STOBREČU Škola dobila nove dvorane, učionice, knjižnicu... Fuchs: "Osigurat ćemo da svi učenici u Splitu budu u jednoj smjeni"

Jutros je svečano otvoren aneks Osnovne škole Stobreč, čime su učenici i djelatnici dobili nove učionice, knjižnicu, čitaonicu i informatičku učionicu, a škola prelazi na jednosmjensku nastavu. Otvorenju su nazočili predstavnici državne i gradske vlasti, a najavljena su i nova ulaganja u splitske škole.

Svečanosti su nazočili izaslanik predsjednika Vlade RH i ministar znanosti, obrazovanja i mladih Radovan Fuchs, splitski gradonačelnik Tomislav Šuta, njegovi zamjenici Ivo Bilić i Matea Dorčić, ministar turizma i sporta Tonči Glavina te državna tajnica u Ministarstvu znanosti, obrazovanja i mladih Zrinka Mužinić Bikić.

Duhović: Ova školska godina praktički je sva u znaku novoga

Ravnatelj OŠ Stobreč Siniša Duhović kazao je kako školu ove godine pohađaju 304 učenika, a zahvaljujući proširenju dobili su znatno bolje prostorne uvjete.

„Ove godine imamo 304 učenika. Proširenjem smo dobili malu i veliku dvoranu, koje će obogatiti sportski i rekreativni život, ne samo učenika već i obližnjih sportskih udruga. Nadograđeno je pet modernih učionica, dobili smo knjižnicu i čitaonicu, novu modernu informatičku učionicu, a bit će opremljeni i dodatni kabineti“, kazao je Duhović.

Jedna od važnih novosti je i nova školska kuhinja.

„U zapadnom dijelu škole napravljena je i nova kuhinja, što do sada nismo imali“, dodao je. Cilj kuhinje je da škola prijeđe i na cjelodnevni program gdje će učenicima biti omogućeni topli obroci.

Govoreći o izazovima koji očekuju učenike i djelatnike u novoj školskoj godini, Duhović je izdvojio korištenje mobitela i njihov utjecaj na pažnju djece.

„Svaka godina nosi svoje izazove. Donesen je novi pravilnik o pedagoškim mjerama, a jedan od najvećih problema je distrakcija pažnje kod djece zbog mobitela i društvenih mreža. Djeca su zbog tih uređaja dosta ometena u radu. Naša škola zabranu mobitela primjenjuje već dvije godine, iako je pravilnik tek sada donesen. U tom se kontekstu situacija, barem prošle godine, poboljšala“, rekao je ravnatelj.

Dodao je kako će poseban izazov ove godine biti i organizacija rada u svim novim prostorima.

„Sada imamo nove prostore i izazov nam je da sve to profunkcionira na pravi način, da svi budu zadovoljni, prije svega djeca, ali i učitelji i ostali djelatnici škole. Potrebni su nam i novi ljudi i nova radna mjesta. Ova školska godina za nas je, u principu, sva u znaku novoga“, poručio je Duhović.

Šuta: Cilj je jednosmjenska nastava u cijelom Splitu

Gradonačelnik Tomislav Šuta učenicima, a posebno prvašićima, poželio je uspješan početak nove školske godine. Zahvalio je svima koji su sudjelovali u realizaciji projekta, od gradskih stručnih službi, projektanata i izvođača do Ministarstva i Vlade RH.

„Na nama je da iskoristimo te mogućnosti, a do sada smo aplicirali i ugovorili projekte vrijedne oko 25 milijuna eura. Isto tako, prijavili smo nove projekte u vrijednosti od 15 milijuna eura, a do kraja ovog mjeseca najavljeno je da ćemo se dodatno kandidirati i aplicirati za rekonstrukciju i nadogradnju škola, ali i za projekte energetske učinkovitosti“, rekao je Šuta.

Kao jedan od glavnih ciljeva izdvojio je prelazak svih splitskih osnovnih škola na rad u jednoj smjeni.

„Cilj nam je da sva djeca u gradu Splitu nastavu pohađaju u jednoj smjeni. Upravo je Osnovna škola Stobreč primjer toga jer od danas prelazi na jednosmjensku nastavu“, poručio je.

Sportska dvorana u Stobreču, dodao je, praktički je završena, a u funkciji bi trebala biti tijekom listopada.

Fuchs: Upravo je ovo ono što želimo u cijeloj Hrvatskoj

Ministar Radovan Fuchs istaknuo je kako je projekt u Stobreču primjer smjera u kojem se želi razvijati obrazovna infrastruktura u cijeloj zemlji.

„Prekrasan objekt i prekrasno događanje, upravo ono što želimo u cijeloj Republici Hrvatskoj. Danas smo u Splitu, ovdje gdje svjedočimo jednom lijepom zdanju, dograđenoj školi i sportskoj dvorani, koji će omogućiti ostvarenje jednog od nacionalnih prioriteta i planova – da sva djeca idu u školu u jednoj smjeni i da svako dijete u Republici Hrvatskoj ima, koliko god je moguće, jednake uvjete za stjecanje znanja i postizanje onoga što je u njegovim mogućnostima“, rekao je Fuchs.

Čestitao je svima uključenima u realizaciju projekta te se osvrnuo na ulaganja koja tek slijede u Splitu i Splitsko-dalmatinskoj županiji.

„Veselim se svim budućim novim, nadograđenim i izgrađenim školskim zgradama na području grada Splita, ali svakako i Splitsko-dalmatinske županije, koja intenzivno provodi 24 projekta koja su u tijeku“, kazao je.

Fuchs je pritom kritizirao prethodnu gradsku vlast zbog neriješenih prostornih i imovinskopravnih pitanja.

„Šteta je što bivša gradska vlast nije učinila bitno više u osiguravanju prostornih uvjeta, odnosno rješavanju imovinskopravnih odnosa za lokacije škola koje su nužno potrebne gradu Splitu. Situacija je u Splitu, kao i u Zagrebu, prilično komplicirana u smislu nadogradnje i izgradnje, ali se, bez obzira na sve, mora riješiti“, kazao je.

Fuchs: Škole će biti izgrađene

Ministar je poručio kako će se, bude li potrebno, sredstva za nove školske objekte pronaći i u državnom proračunu.

„Škole će biti izgrađene, bit će napravljene. Sigurno ćemo iznaći sredstva i iz državnog proračuna kako bismo osigurali da svi učenici osnovnih škola na području grada Splita idu u školu u jednoj smjeni. Čekamo još određenu dokumentaciju za izgradnju dodatnih škola koje još nisu ušle u program“, rekao je.

Prema njegovim riječima, značajan broj splitskih projekata već se nalazi na suglasnosti u Ministarstvu i trebao bi uskoro biti riješen.

Oko 36.500 prvašića, uvode se i novosti

Fuchs je kazao kako prema trenutačnim podacima ove školske godine ima oko 36.500 prvašića, dok je u osnovnim i srednjim školama ukupno oko 466.000 učenika. Konačni podaci o upisima trebali bi biti poznati nakon što svi podaci budu uneseni u informatički sustav.

Govorio je i o pravilima vezanima uz mobitele u školama.

„Kako nam javljaju ravnatelji, drugo polugodište u osnovnim školama bilo je veselije, bilo je više druženja i više interakcije između djece bez mobitela, tako da je i s te strane to u redu“, kazao je.

Posebno je istaknuo podizanje razine sigurnosti u školama te veći broj stručnih suradnika, od psihologa i socijalnih pedagoga do osoba zaduženih za sigurnost.

Novosti stižu i u e-Dnevnik, gdje je omogućena izravnija komunikacija roditelja s predmetnim nastavnicima. Fuchs je najavio i praćenje određenih morfoloških karakteristika učenika koje će nastavnici tjelesne i zdravstvene kulture unositi dva puta godišnje, a podaci će biti dostupni roditeljima.

„Nadam se da će školska godina proteći na lijep, ugodan i miran način i da će učenici imati još veće zadovoljstvo u pohađanju škole nego do sada“, zaključio je Fuchs.

U pripremi četiri centralne kuhinje

Šuta je najavio i pripremu četiriju centralnih kuhinja koje Grad planira prijaviti za financiranje europskim bespovratnim sredstvima. Cilj je svim učenicima splitskih osnovnih škola osigurati topli obrok.

Najavio je i nastavak ulaganja u škole Pujanke, Split 3, Ravne njive – Neslanovac, Kila, Žrnovnica, Blatine i Meje.