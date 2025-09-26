Veliki dan za splitsku školu: Proslavili su 65. rođendan, a okupila se i politička elita

Turističko-ugostiteljska škola u Splitu svečano je obilježila 65. obljetnicu svog djelovanja, a tim je povodom zakopana vremenska kapsula koja će biti otkopana za 35 godina – na 100. rođendan škole.

Na svečanosti su dodijeljene zahvalnice, među kojima se ističe ona uručena prvom tajniku škole, profesorici Izvorki Katić koja je ostvarila ovdje 45 godina staža, te Ivi Biliću, ravnatelju škole.

Okupljeni su imali priliku pogledati i promotivni video posvećen školi, koji je snimila Andrea Viđak Midžor. Glazbeni ugođaj upotpunila je klapa Šufit, čiji je nastup dodatno uljepšao proslavu ove značajne obljetnice.

