Veliki dan za Marija Vuškovića! Nakon četiri godine vraća se nogometu, a protivnik će mu biti njegov Hajduk

Posebno emotivan nogometni dan očekuje Marija Vuškovića, bivšeg igrača Hajduka i člana njemačkog HSV-a, koji se danas vraća natjecateljskom nogometu nakon četverogodišnje suspenzije. Na hamburškom Volksparkstadionu s početkom u 15 sati HSV će odigrati prijateljsku utakmicu protiv Hajduka. Susret će imati posebno značenje jer će se Vušković na travnjak vratiti upravo protiv kluba u kojem je započeo svoju profesionalnu karijeru.

Nekadašnji stoper Bijelih posljednjih je godina bio izvan službenih utakmica zbog suspenzije povezane s doping-postupkom. Vušković je tijekom cijelog razdoblja odbacivao tvrdnje o korištenju nedopuštenih sredstava.

Hajduk stiže bez dijela standardnih igrača

Momčad trenera Gonzala Garcije u Hamburg je otputovala bez većeg broja reprezentativaca i nekoliko ozlijeđenih nogometaša. Ipak, rezultat današnjeg dvoboja bit će u drugom planu. Očekuje se velik broj navijača, uključujući i pripadnike hrvatske zajednice u Njemačkoj, koji će imati priliku pozdraviti Vuškovića prilikom njegova povratka.

Utakmica će se moći pratiti na HDTV-u, a najavljen je i prijenos putem YouTube kanala Hamburger SV-a.