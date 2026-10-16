Veliki cestovni projekti u Dalmaciji: Za obnovu prometnice kroz Tugare planirano 10,5 milijuna eura, zahvati i u Zagori te na Braču

Županijska uprava za ceste Split pokrenula je postupke za tri važna cestovna zahvata. Na dnevnom redu sjednice Upravnog vijeća našli su se projekti u Tugarama, Medovu Docu i na Braču. Samo za rekonstrukciju ceste kroz Tugare procijenjena vrijednost radova iznosi 10,5 milijuna eura bez PDV-a.

Tri cestovna projekta na području Splitsko-dalmatinske županije našla su se na dnevnom redu sjednice Upravnog vijeća Županijske uprave za ceste Split održane 15. listopada. Riječ je o rekonstrukciji županijske ceste kroz Tugare, rekonstrukciji prometnice na području Medova Doca te izvanrednom održavanju dijela ceste između Bobovišća i Nerežišća na otoku Braču.

Sva tri zahvata važna su za lokalno stanovništvo jer se odnose na prometnice koje se koriste u svakodnevnom životu, od odlaska na posao i u školu do povezivanja naselja i pristupa javnim službama.

Prema službeno objavljenom dnevnom redu, Upravno vijeće razmatralo je davanje suglasnosti ravnatelju ŽUC-a za sklapanje ugovora o izvođenju radova. Međutim, sama objava prijedloga ne znači da su ugovori već potpisani niti da su radovi započeli.

Tugare: Rekonstrukcija prometnice vrijedna milijune eura

Financijski najznačajniji među navedenim projektima jest rekonstrukcija županijske ceste ŽC 6142 kroz Tugare.

Riječ je o prometnici koja povezuje šire područje Strožanca, Žrnovnice, Tugara i Naklica, a važna je za svakodnevni promet između naselja u zaleđu Splita i Omiša.

Prema dokumentaciji javne nabave, procijenjena vrijednost rekonstrukcije iznosi čak 10,5 milijuna eura bez PDV-a, odnosno 13,125 milijuna eura kada se na taj iznos obračuna PDV od 25 posto.

U dokumentaciji je navedeno predviđeno trajanje ugovora od 24 mjeseca, dok je rok za dostavu ponuda, nakon izmjena dokumentacije, bio 6. listopada 2026. godine.

To je značajan infrastrukturni zahvat za ovaj dio Splitsko-dalmatinske županije, gdje kvaliteta lokalnih prometnica izravno utječe na sigurnost i kvalitetu života stanovnika.

Osim samog kolnika, posebno je važno pitanje sigurnosti pješaka, uređenja prometnih priključaka, oborinske odvodnje i mogućnosti sigurnijeg kretanja kroz naseljena područja.

Koja će se konkretna rješenja izvesti u Tugarama, bit će moguće detaljnije predstaviti nakon uvida u cjelovitu projektnu dokumentaciju.

Medov Dolac: Rekonstrukcija ceste koja povezuje naselja Dalmatinske zagore

Drugi projekt odnosi se na rekonstrukciju županijske ceste ŽC 6179, na dionici između državne ceste DC 60 i županijske ceste ŽC 6178, na području Medova Doca.

Ova prometnica važna je za povezanost naselja u Dalmatinskoj zagori, gdje cestovna infrastruktura ima posebno značenje zbog udaljenosti između naselja i svakodnevnih potreba stanovništva.

U ranijim planovima ŽUC-a spominjala se i sanacija dijelova kolnika ove prometnice koji nisu obuhvaćeni rekonstrukcijom.

Za stanovnike Medova Doca i okolnih naselja bit će posebno važno doznati kolika je duljina predviđene rekonstrukcije, hoće li se mijenjati širina prometnice te kako će promet biti organiziran tijekom izvođenja radova.

Brač: Radovi na prometnici Bobovišća – Nerežišća

Treći projekt odnosi se na izvanredno održavanje dijela županijske ceste ŽC 6188, koja povezuje Bobovišća i Nerežišća na Braču.

Za razliku od projekata u Tugarama i Medovu Docu, ovdje je riječ o izvanrednom održavanju, a ne o rekonstrukciji prometnice.

Radovi na sanaciji kolnika ove ceste bili su navedeni i u ranijem planu građenja i održavanja ŽUC-a.

Kvaliteta cestovne povezanosti posebno je važna na otocima, gdje se svakodnevni promet stanovnika tijekom turističke sezone dodatno povećava dolaskom posjetitelja.

Kada počinju radovi i koliko će sve koštati?

Iako su tri projekta došla do faze razmatranja suglasnosti za sklapanje ugovora, zasad nisu potvrđeni svi ključni podaci o izvođenju radova.

Za javnost je osobito važno doznati tko su odabrani izvođači, kolike su konačne ugovorene cijene, kada se očekuje početak radova i kakvi će prometni režimi vrijediti tijekom gradnje.

Posebno treba razlikovati procijenjenu vrijednost nabave od konačne ugovorene cijene, koja može biti drukčija.

Ono što je već sada jasno jest da se pripremaju zahvati na tri prometnice koje imaju neposredan značaj za stanovnike splitskog zaleđa, Dalmatinske zagore i otoka Brača.

Hoće li svi projekti uskoro prijeći iz administrativne faze u stvarne radove na terenu, trebalo bi biti poznato nakon objave zaključaka Upravnog vijeća i sklapanja odgovarajućih ugovora.