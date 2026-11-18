Stanovnici drniškog područja i dalje čekaju početak velike rekonstrukcije jedne od važnijih prometnica u Dalmatinskoj zagori. Hrvatske ceste provode javnu nabavu za obnovu 8,1 kilometar državne ceste DC56 na dionici Drniš – Ružić, procijenjene vrijednosti 7,5 milijuna eura bez PDV-a, no postupak se već mjesecima produljuje zbog izmjena dokumentacije i dodatnih pojašnjenja zainteresiranim izvođačima. Najnovija izmjena objavljena je 16. studenoga, a rok za dostavu ponuda sada je pomaknut na 1. prosinca 2026. godine.

Riječ je o projektu koji se ne svodi samo na obnovu dotrajalog asfalta. Predviđeni su radovi na kolničkoj konstrukciji, uređenju bankina, sustavu odvodnje, dijelovima vodovodne infrastrukture te izgradnji pješačkih površina i uređenju autobusnih stajališta. Za područje koje povezuje Drniš s okolnim naseljima takvi zahvati imaju važno prometno i sigurnosno značenje, osobito za svakodnevne korisnike ceste, pješake i putnike u javnom prijevozu.

Natječaj otvoren još ljetos, rok se više puta pomicao

Postupak javne nabave pokrenut je u kolovozu, a ponude su se prema prvotnom rasporedu trebale otvoriti početkom rujna. Međutim, od tada su uslijedile brojne izmjene natječajne dokumentacije, kojima su korigirani pojedini dijelovi troškovnika, tehničkih specifikacija i uvjeta izvođenja radova. Prema pregledu objavljenih izmjena, riječ je o petom produljenju roka, što pokazuje da je priprema ponuda trajala znatno dulje nego što je prvotno bilo predviđeno.

Posljednja obavijest o promjeni objavljena je u europskom sustavu javne nabave 16. studenoga, uz obrazloženje da su izmijenjeni troškovnik i dopunjene tehničke specifikacije. Takve promjene mogu biti važne za buduće izvođače jer se upravo na temelju troškovnika izračunava cijena ponude, dok tehnički uvjeti određuju način i opseg izvođenja radova. Svaka značajnija izmjena može zahtijevati dodatno vrijeme za izradu ili prilagodbu ponude.

Čak 85 pitanja zainteresiranih izvođača

Posebno je zanimljiv podatak da je tijekom postupka zabilježeno 85 pitanja i odgovora povezanih s natječajnom dokumentacijom. Znatan dio upita odnosio se na troškovnik i pojedina tehnička rješenja, pri čemu su tražena pojašnjenja i ispravci određenih stavki. Među navedenim primjerima pojavljuju se pitanja količina zaštitnih cijevi, zasunskih komora te pojedinih stavki koje su u dokumentaciji bile različito obračunate.

Velik broj upita ne znači automatski da je projekt nekvalitetno izrađen, jer su pojašnjenja u složenim građevinskim nabavama redovit dio postupka. Ipak, učestalo mijenjanje dokumentacije i višestruko produljenje rokova otvaraju pitanje koliko je početni troškovnik bio pripremljen za provedbu i mogu li eventualne dodatne korekcije utjecati na buduću ugovorenu cijenu. To je posebno važno kod investicije čija je procijenjena vrijednost 7,5 milijuna eura.

Stižu nogostupi, autobusna stajališta i bolja odvodnja

Prema projektnim podacima, zahvat obuhvaća obnovu kolnika na dionici dugoj 8,1 kilometar, uređenje bankina i odvodnje te izgradnju približno 1.532 metra nogostupa. Predviđeno je i uređenje deset parova autobusnih stajališta, što bi trebalo poboljšati uvjete korištenja javnog prijevoza i sigurnost putnika na dionici koja povezuje više naselja drniškog područja.

Posebna pozornost posvećena je organizaciji prometa tijekom izvođenja radova. Budući da za ovu dionicu ne postoji odgovarajući alternativni prometni pravac, Hrvatske ceste nisu prihvatile prijedlog potpunog zatvaranja prometnice. Prema dostupnim informacijama, promet bi se tijekom većeg dijela zahvata trebao odvijati naizmjeničnim propuštanjem vozila jednim prometnim trakom, uz privremenu regulaciju i prilagodbe dinamici gradilišta.

Za vozače to znači da bi, nakon početka radova, trebalo očekivati povremena zadržavanja i otežano prometovanje. Opseg i trajanje takvih ograničenja ipak će biti poznati tek nakon odabira izvođača i usvajanja plana privremene regulacije prometa.

Početak radova najranije na proljeće 2027. godine

Prema trenutačnom natječajnom rasporedu, kao očekivani datum početka navodi se 22. ožujka 2027. godine, dok je za izvođenje predviđeno 400 dana. Međutim, taj je datum zasad samo planirani početak u dokumentaciji javne nabave, a ne potvrđeni termin otvaranja gradilišta. Stvarni početak ovisit će o završetku nadmetanja, pregledu pristiglih ponuda, eventualnim pravnim postupcima i sklapanju ugovora.

Upravo je zato pred Hrvatskim cestama važan zadatak dovršetka postupka koji je već nekoliko puta mijenjan. Za stanovnike Drniša, Ružića i okolnih naselja bitno je da se rekonstrukcija konačno pomakne iz faze dokumentacije u fazu izvođenja radova, ali i da projekt bude proveden uz što manje prometnih poremećaja.

Ako do novih odgoda ne dođe, početkom prosinca napokon bi trebale biti poznate ponude za jednu od većih cestovnih investicija na drniškom području.