Veliki besplatni koncert na Žnjanu, prikupljat će se pomoć za Omiš

U okviru 4. Kulturnog ljeta na Mertojaku u ponedjeljak 7. rujna sa početkom u 20,30 sati u amfiteatru na plaži Žnjan održati će se veliki besplatni cjelovečernji koncert KUDŽ "Filip Dević" i prijatelji.

Ovaj dobrotvorni koncert uz potporu GK Mertojak i u organizaciji udruge "Humane zvijezde Splita" održava se kao dar Kulturno umjetničkog društva željezničara svim stanovnicima grada i njegovim posjetiteljima povodom obilježavanja 75. godišnjice osnivanja i aktivnog djelovanja, što je prepoznato i od strane Gradskog Vijeća koje im je ove godine dodijelilo Skupnu nagradu Grada Splita.

Dobrotvorni koncert podržan je i od strane Splitsko-dalmatinske županije te Grada Splita a organizatori i svi sudionici pridružiti će se svekolikoj solidarnosti diljem Hrvatske kojom se nastoji pripomoći potrebitima nakon katastrofalnog požara na predjelu Grada Omiša, na način da će se na četiri lokacije na plaži Žnjan za vrijeme koncerta, prikupljati dobrovoljni prilozi, a sva donirana sredstva bit će uplaćena na račun Vatrogasne zajednice Grada Omiša, istinskih heroja u obrani života i kuća na području Omiša.

Na koncertu kojeg će voditi Mariola Milardović-Perić, nastupiti će dobro nam znane sve sastavnice KUDŽ-a, od dječjeg sastava, folkora, ženske, muške i klape Ferate, zbora do sjajne mješovite klape, prepoznatljivog simbola Društva i splitske glazbene scene diljem svijeta, uz Ćibijevu vrhunsku produkciju zvuka i rasvjete.

Uz Devićevce nastupiti će i njihovi prijatelji, eminentna splitska glazbena imena, Nenad Vetma, Zrinka, Zvone Tolić i gosti iznenađenja. Valja nam svakako biti djelom ove besplatne glazbene poslastice, u smiraj dugog toplog ljeta u prekrasnom noćnom ambijentu plaže Žnjan.