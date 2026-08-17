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Velike zapljene droge u Dalmaciji: Troje završilo u istražnom zatvoru

Uhićene su tri osobe, a zaplijenjene su veće količine amfetamina, kokaina i marihuane, tablete ecstasyja te digitalne vage Svima je određen istražni zatvor
OMIŠ DROGA

Splitsko-dalmatinska policija izvijestila je o tri odvojena kriminalistička istraživanja vezana uz preprodaju droge na području Omiša, Rašćana i Kaštela. Uhićene su tri osobe, a zaplijenjene su veće količine amfetamina, kokaina i marihuane, tablete ecstasyja te digitalne vage. Svima je određen istražni zatvor.

U Dugom Ratu pronađeno više od 700 grama amfetamina

Policijski službenici Policijske postaje Omiš dovršili su kriminalističko istraživanje nad 24-godišnjakom kojeg sumnjiče za neovlaštenu proizvodnju i promet drogama.

Pretragom doma koji koristi u Dugom Ratu pronađeno je i oduzeto 727,59 grama amfetamina te 134 grama marihuane. Policija je pronašla i digitalnu vagu za precizno mjerenje s tragovima droge.

Tijekom istraživanja utvrđeno je i da je 7. kolovoza oko 22:45 sati među skupinom ljudi zapalio pirotehničko sredstvo, odnosno bengalku. Zbog toga je prekršajno kažnjen prema Zakonu o eksplozivnim tvarima te proizvodnji i prometu oružja.

Nakon kriminalističkog istraživanja uz kaznenu je prijavu predan pritvorskom nadzorniku, a potom mu je određen istražni zatvor.

U Rašćanama pronađeni kokain i ecstasy

Istražni zatvor određen je i 28-godišnjakinji kod koje je policija pronašla kokain i ecstasy.

Policijski službenici grupe za pojačano suzbijanje droga zaustavili su na području Rašćana vozilo kojim je upravljala. Odbila je preliminarno testiranje na prisutnost droge u organizmu, a kod sebe nije imala osobne dokumente, vozačku dozvolu ni osobnu iskaznicu.

Policija je kod nje pronašla 28 smotuljaka kokaina ukupne težine 21 gram, 120 eura i mobilni telefon.

Daljnjim istraživanjem utvrđeno je da drogu posjeduje i u domu koji koristi. Ondje su pronađene tri vrećice s ukupno 23 grama kokaina, 39 tableta MDMA ecstasyja, digitalna vaga s vidljivim ostacima kokaina i novac.

Uhićena je zbog sumnje u neovlaštenu proizvodnju i promet drogama, a nakon kriminalističkog istraživanja predana je pritvorskom nadzorniku. Određen joj je istražni zatvor.

U Kaštelima oduzeto više od pola kilograma marihuane

Treće kriminalističko istraživanje provedeno je nad 20-godišnjakom na području Kaštela.

Policijski službenici su 11. kolovoza od njega oduzeli 526 grama marihuane i 26,2 grama kokaina za koje policija navodi da su bili namijenjeni daljnjoj preprodaji.

Mladić je uhićen te je nakon dovršenog kriminalističkog istraživanja, uz kaznenu prijavu, predan pritvorskom nadzorniku. Sudac istrage odredio

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