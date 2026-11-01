Velike promjene za vozače u Hrvatskoj: Kazne rastu i do 5.000 eura, stroža pravila za parkiranje, romobile i prometne prekršaje

Hrvatske vozače mogle bi dočekati znatno strože kazne i nova prometna pravila. Ministarstvo unutarnjih poslova pripremilo je izmjene Zakona o sigurnosti prometa na cestama koje donose veće novčane kazne, oštrije sankcije za opasnu vožnju te dodatne obveze za vlasnike električnih romobila. Pojedini prekršaji mogli bi se kažnjavati i zatvorom, a predviđena je i mogućnost oduzimanja vozila.

Ministarstvo unutarnjih poslova 14. listopada otvorilo je javno savjetovanje o prijedlogu izmjena Zakona o sigurnosti prometa na cestama. Riječ je o opsežnim promjenama koje se odnose na vozače automobila, korisnike električnih romobila, roditelje maloljetnika, ali i na ovlasti lokalnih samouprava u reguliranju prometa.

Predloženim izmjenama želi se smanjiti broj prometnih nesreća i smrtno stradalih na hrvatskim cestama. Prema podacima MUP-a, tijekom 2025. godine u prometnim nesrećama poginula je 261 osoba, što je 22 više nego godinu ranije. Važno je naglasiti da nove odredbe još nisu stupile na snagu, nego se nalaze u postupku javnog savjetovanja.

Kazna za sigurnosni pojas raste na 200 eura

Jedna od promjena koja bi mogla pogoditi velik broj vozača odnosi se na nekorištenje sigurnosnog pojasa. Dosadašnja kazna od 130 eura prema prijedlogu bi porasla na 200 eura. Isti iznos predviđen je i za nepropisan prijevoz djece u automobilima. Time se nastoji dodatno potaknuti korištenje sigurnosne opreme i pravilno osiguravanje najmlađih putnika. Promjene se odnose i na svakodnevne situacije s kojima se građani susreću, posebno u većim gradovima, uključujući Split. Za uobičajeno nepropisno parkiranje predlaže se povećanje kazne s 30 na 60 eura. Parkiranje na mjestima rezerviranima za osobe s invaliditetom kažnjavalo bi se sa 150 umjesto dosadašnjih 90 eura.

Posebno stroge kazne, do 300 eura, predviđene su za parkiranje ili zaustavljanje kojim se ugrožava prometna sigurnost, blokira prolaz pješacima ili ozbiljno ometa promet. To bi se moglo odnositi i na slučajeve u kojima nepropisno parkirana vozila otežavaju prolazak interventnih službi. Jedna od najstrožih predloženih mjera usmjerena je protiv organiziranja i sudjelovanja u ilegalnim uličnim utrkama. Za takve prekršaje predviđene su novčane kazne od 2.000 do 5.000 eura, uz mogućnost izricanja zatvorske kazne do 60 dana. Osim toga, prijedlog predviđa zabranu upravljanja motornim vozilima i mogućnost oduzimanja vozila. Strože sankcije predviđene su i za opasna prometna ponašanja koja se snimaju i objavljuju na društvenim mrežama. Time se posebno želi djelovati na vozače koji ugrožavaju sigurnost drugih radi internetske popularnosti.

Nezaustavljanje policiji moglo bi stajati 2.650 eura

Znatno povećanje kazni predlaže se i za vozače koji se ogluše na naredbe policijskih službenika. Umjesto dosadašnjeg raspona od 390 do 920 eura, novčane kazne prema prijedlogu bi iznosile od 1.320 do 2.650 eura.

Za takve prekršaje predviđena je i mogućnost izricanja zatvorske kazne do 60 dana, ovisno o okolnostima slučaja.

Stroga pravila za električne romobile: Roditeljima prijeti kazna do 3.000 eura

Velike promjene predviđene su i za korisnike električnih romobila, koji su posljednjih godina postali sve prisutniji u hrvatskim gradovima. Roditelji i skrbnici koji djeci mlađoj od 14 godina omoguće upravljanje električnim romobilima mogli bi platiti kaznu od 1.000 do 3.000 eura. Jednako visok raspon kazni predviđen je za upravljanje romobilima čije tehničke karakteristike prelaze zakonom dopuštene granice. Povećale bi se i kazne za nekorištenje zaštitne kacige te nepropisno kretanje, i to na 100 eura. Uz strože kazne, planira se i obvezno evidentiranje i označavanje električnih romobila, čime bi se omogućio bolji nadzor nad njihovim sudjelovanjem u prometu. Prijedlog zakona predviđa i pojednostavljivanje postupanja nakon prometnih nesreća u kojima nastane manja materijalna šteta. U slučajevima kada nema ozlijeđenih, a vozila je moguće ukloniti s prometnice, sudionici bi, uz ispunjenje zakonskih uvjeta, mogli koristiti Europsko izvješće o prometnoj nesreći bez obveznog izlaska policije.

Cilj ove promjene jest pojednostaviti postupak nakon lakših prometnih nesreća i smanjiti nepotrebno zadržavanje prometa.

HGSS dobiva status žurne službe

Izmjenama su obuhvaćene i odredbe koje uređuju postupanje žurnih službi. Hrvatska gorska služba spašavanja (HGSS) trebala bi dobiti status žurne službe, čime bi se unaprijedio pravni okvir za njezino postupanje u hitnim intervencijama. Predviđeno je i usklađivanje hrvatskog zakonodavstva s europskim pravilima o prekograničnoj razmjeni podataka o prometnim prekršajima. Promjene se odnose i na veće ovlasti gradova i općina u uređivanju prometa, parkiranja i prometnih zona, uz pojednostavljivanje pojedinih administrativnih postupaka.

Predložene izmjene predstavio je potpredsjednik Vlade i ministar unutarnjih poslova Davor Božinović, koji je naglasio da je glavni cilj povećanje sigurnosti, a ne veća naplata kazni. Ministarstvo je otvorilo javno savjetovanje koje traje do 14. studenoga 2026. godine, a zainteresirani građani i organizacije do tada mogu dostaviti svoje prijedloge i primjedbe. Nakon završetka savjetovanja slijedi daljnji zakonodavni postupak. To znači da konačne odredbe još mogu biti izmijenjene te da će se nova pravila primjenjivati tek nakon donošenja i stupanja zakona na snagu.