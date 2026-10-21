Velike promjene za ročnike i Hrvatsku vojsku: MORH najavio veće dodatke na plaće i nova pravila vojnog roka

U Ministarstvu obrane Republike Hrvatske danas su predstavljene predložene izmjene i dopune triju pravilnika iz područja temeljnog vojnog osposobljavanja i vojne obveze. Uvodno se obratio državni tajnik u Ministarstvu obrane Tomislav Galić, koji je najavio predstavljanje predloženih izmjena, istaknuvši kako je njihov cilj preciznije urediti pojedine postupke povezane s provedbom temeljnog vojnog osposobljavanja, dok je njihove ključne novine i razloge donošenja detaljnije predstavio ravnatelj Uprave za ljudske potencijale Ivan Jušić.

Predložene izmjene odnose se na povećanje dodatka na plaću djelatnim vojnim osobama za neposrednu provedbu obuke ročnika, određivanje područnog odjela nadležnog za rješavanje o pravima i obvezama vojnih obveznika bez prebivališta u Republici Hrvatskoj te propisivanje postupka utvrđivanja zdravstvene sposobnosti ročnika kod kojih tijekom temeljnog vojnog osposobljavanja dođe do promjene zdravstvenog stanja.

Ključne novine predstavili su državni tajnik u Ministarstvu obrane Tomislav Galić i ravnatelj Uprave za ljudske potencijale Ivan Jušić, istaknuvši da se predloženim izmjenama preciznije uređuju pojedini postupci povezani s provedbom temeljnog vojnog osposobljavanja.

Povećanje dodatka na plaću za neposrednu provedbu obuke ročnika

Govoreći o izmjenama Pravilnika o dodacima na plaću djelatnih vojnih osoba, ravnatelj Jušić podsjetio je kako je provedba temeljnog vojnog osposobljavanja započela 2026. godine te je dosad uspješno provedena u tri uputna roka. U trećem uputnom roku kapacitet je povećan na 1000 ročnika.

“Nakon provedbe temeljnog vojnog osposobljavanja u dosadašnjim uputnim rokovima predlažemo povećanje dnevnog dodatka na plaću za neposrednu provedbu obuke ročnika, s dosadašnjih četiri na šest posto osnovice za obračun plaće”, istaknuo je ravnatelj Jušić.

Povećanje dodatka predlaže se zbog složenosti poslova neposredne provedbe obuke, povećanja broja ročnika po uputnom roku te kontinuiranog podizanja standarda pripadnika Hrvatske vojske.

“Povećanje se odnosi na osobe koje imaju iznimni značaj u provedbi obuke ročnika odnosno djelatne vojne osobe raspoređene na dužnosti instruktora, viših instruktora, vođe timova – viših instruktora za neposrednu provedbu obuke ročnika za svaki dan angažiranja u neposrednoj provedbi obuke u trajanju od najmanje četiri sata”, objasnio je ravnatelj Jušić.

Na godišnjoj razini, dosadašnji iznos sredstava za ovu namjenu iznosio je oko 1,6 milijuna eura, dok se nakon predloženog povećanja procjenjuje na oko 2,2 milijuna eura. Time se osiguravaju dodatna sredstva za vrednovanje odgovornosti i složenosti poslova pripadnika koji neposredno sudjeluju u obuci ročnika, u skladu s rastom broja ročnika i potrebama provedbe temeljnog vojnog osposobljavanja.

Utvrđivanje zdravstvene sposobnosti ročnika u slučaju promjene zdravstvenog stanja

Izmjenama i dopunama Pravilnika o mjerilima i postupcima za ocjenu zdravstvene sposobnosti novaka i ročnika predlaže se propisivanje postupka utvrđivanja zdravstvene sposobnosti ročnika kod kojih tijekom temeljnog vojnog osposobljavanja dođe do promjene zdravstvenog stanja koje utječe na njihovu sposobnost za nastavak obuke i vojnu službu, kao i utvrđivanje oblika uvjerenja o zdravstvenoj sposobnosti ročnika.

Ravnatelj Ivan Jušić pojasnio je kako je, s obzirom na to da temeljno vojno osposobljavanje traje dva mjeseca, zdravstvenu sposobnost ročnika potrebno žurno utvrditi. Stoga se predlaže propisivanje primjerenih rokova za provedbu zdravstvenih pregleda i psihologijskih ispitivanja te određivanje isključive nadležnosti ustrojstvene jedinice Vojnog zdravstvenog središta Ministarstva obrane i Oružanih snaga Republike Hrvatske za obavljanje djelatnosti medicine rada.

“Zdravstvenu sposobnost ročnika potrebno je žurno utvrditi, uz jasno definirane rokove za provedbu zdravstvenih pregleda i psihologijskih ispitivanja. Također, budući da se odluka o prekidu temeljnog vojnog osposobljavanja, u skladu sa Zakonom o obrani, može donijeti samo na temelju ocjene “nesposoban”, predlaže se isključivanje mogućnosti evidentiranja statusa “neocijenjen” u postupku utvrđivanja zdravstvene sposobnosti ročnika”, istaknuo je ravnatelj Jušić.

Olakšavanje izvršavanja vojne obveze osobama bez prebivališta u Hrvatskoj

Izmjenama i dopunama Pravilnika o načinu vođenja evidencije vojnih obveznika i izvršavanju vojne obveze predlaže se jasnije urediti nadležnost za rješavanje o pravima i obvezama vojnih obveznika koji nemaju prebivalište u Republici Hrvatskoj.

Ravnatelj Jušić pojasnio je kako bi se predloženim izmjenama ravnatelju Uprave za ljudske potencijale omogućilo da odlukom odredi područni odjel za poslove obrane nadležan za pojedinog vojnog obveznika koji nema prebivalište u Republici Hrvatskoj. Time bi se toj kategoriji vojnih obveznika omogućilo što je bliže moguće provedba njihove obveze, bez potrebe dolaska u sjedište u Zagrebu.

Predlaže se i brisanje odredbe o naknadi u visini dnevnice za službeno putovanje iz ovog Pravilnika, s obzirom na to da je isplata te naknade uređena drugim provedbenim propisom.

Prijedlozi izmjena i dopuna pravilnika upućuju se u postupak javnog savjetovanja putem portala e-Savjetovanja, čime će se zainteresiranoj javnosti omogućiti da svojim prijedlozima i primjedbama sudjeluje u njihovu donošenju. Javno savjetovanje o izmjenama Pravilnika o dodacima na plaću djelatnih vojnih osoba trajat će 15 dana, dok će savjetovanje o izmjenama preostala dva pravilnika trajati 30 dana.