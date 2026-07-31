Velike promjene za podstanare i iznajmljivače: Vlada uvodi nova pravila za najam stanova

Potpredsjednik Vlade i ministar prostornog uređenja Branko Bačić predstavio je prijedlog novog Zakona o najmu stanova, kojim se uvode značajne promjene za najmodavce i najmoprimce. Jedna od najvažnijih novosti je obvezna solemnizacija svih novih ugovora o najmu kod javnog bilježnika.

Prema prijedlogu, takvi ugovori imat će snagu ovršne isprave, što bi trebalo znatno ubrzati postupke naplate dugovanja i iseljenja u slučaju kršenja ugovornih obveza, bez dugotrajnih sudskih sporova.

Zakon detaljno uređuje prava i obveze obje strane. Najmodavci će biti dužni stan predati u ispravnom stanju i održavati ga funkcionalnim, dok će najmoprimci morati redovito plaćati najamninu i režije te pažljivo koristiti nekretninu. Prilikom useljenja sastavljat će se zapisnik o primopredaji s fotografijama i očitanjima brojila, a polog će, ako nije drukčije ugovoreno, iznositi jednu mjesečnu najamninu.

Prijedlog predviđa i ograničenje rasta najamnina. Cijena najma moći će se povećati najviše jednom godišnje, uz obveznu najavu najmanje 30 dana unaprijed, i to samo u skladu s rastom cijena stambenih nekretnina prema podacima Državnog zavoda za statistiku.

Novost je i uključivanje Agencije za osiguranje radničkih tražbina, koja bi pod određenim uvjetima mogla isplaćivati najmodavcima neplaćene najamnine, a potom potraživati sredstva od najmoprimaca.

Zakon prvi put uređuje i okvir za socijalni i priuštivi najam stanova te donosi nova pravila za zaštićene najmoprimce. Istodobno je predstavljen i Program priuštivog najma, kojim država želi aktivirati prazne stanove i omogućiti građanima dugoročni najam po cijenama prilagođenima njihovim primanjima.

Prijedlog Zakona o najmu stanova sada ide u javno savjetovanje.